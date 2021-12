Documentarul despre Delta Dunării realizat de Charlie Ottley va fi difuzat de 1 Decembrie: „Delta ar putea fi giuvaerul coroanei turismului românesc“ | VIDEO

Charlie Ottley este un îndrăgostit iremediabil de România şi, implicit, de Delta Dunării, fiind unul dintre cei mai buni promotori ai ţării noastre în plan internaţional. Documentarul, lansat într-un moment cu puternică încărcătură emoţională, Ziua Naţională a României, dar şi dispariţia prematură a celui care a fost Ivan Patzachin, va arăta întregii lumi Delta Dunării, necosmetizată, cu bune şi cu rele, exact aşa cum este ea.

„Delta ar putea fi giuvaerul coroanei turismului românesc. De fapt, în afara ţării, foarte puţini oameni au auzit despre Delta Dunării“, a spus Charlie Ottley.

Asociaţia de Management al Destinaţiei Delta Dunării s-a implicat încă de la sfârşitul anului 2020, pentru a veni în sprijinul lui Charlie Ottley pentru realizarea documentarului "Wild Danube". „Ne-am făcut drum pe cel mai crunt viscol, am sărbătorit împreună Paştele, am privit alături de el cum Delta renaşte primăvara, dar şi cum este asaltată de turişti vara, am pescuit şi am vizitat comunităţile deltaice şi i-am arătat problemele cu care se confruntă acestea“, a spus Cătălin Ţibuleac, preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Delta Dunării.

„Wild Danube“, cu o durată de 90 de minute, va rula pe canalul de televiziune Digi 24, la 1 Decembrie, ora 22.00 şi începând din ianuarie 2022, pe BBC.