Virgil Musta, şeful secţiei COVID-19 de la Timişoara: „De pe litoralul Mării Negre vin extraordinar de mulţi contaminaţi. Pentru că acolo nu se respectă nimic“

Timiş este unul unul dintre judeţele cele mai afectate de noul coronavirus. Aproape 2.000 de cazuri pozitive cu SARS-CoV-2 au fost semnalate de la începutul pandemiei. Conform medicului Virgil Musta, şeful secţiei de COVID-19 de Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, secţiile rezervate pentru cei cu coronavirus sunt pline.

„Mai avem unul-două locuri, pentru că mai dăm drumul la câte unul care are analize bune şi stare e bună. Dar imediat ne aduc alţii. Sper să mai primim un spaţiu, întrun alt spital. Să vedem unde. Întâmplarea a făcut că am mai făcut loc, am convins oamenii că nu are rost să stea în spital dacă sunt forme uşoare. Plus că am avut posibilitatea să trimitem la corturi, la spitalul de campanie militar. Altfel, eram deja blocaţi. La CFR e plin, dar ei au doar 25 de locuri”, a declarat Musta.

„Majoritatea pur şi simplu se distrează mai tare decât în ceilalţi ani”

Medicul infecţionist speră ca numărul cazurilor de infecţii cu noul coronavirus să scadă. Condiţia e ca oamenii să respecte câteva reguli simple.

„Aveam speranţa că vor scădea cazurile, speram să se vadă nişte efecte ale conştiinţei omului. Altfel, ar trebui să închizi tot, aceste focare de contaminare, indiferent că sunt restaurante, discoteci sau o plajă. Sunt unii pe care nu-i interesează. Se uită să vadă cât e amenda, vă că nici nu e aşa de mare, oricum câştigul lor e mai mare şi preferă să plătească. Nu îi interesează că lumea se îmbolnăveşte. Cel mai grav e că unii doresc ca lumea să se îmbolnăvească. Sunt tot felul de războaie politice în societatea noastră, ştiu nişte lucruri despre care nu vreau să vorbesc. În toată această nebuneală, nu credeam că oamenii pot să fie aşa...când sunt cinci sau zece pacienţi, înţeleg. Dar noi tot transmitem că nu mai avem locuri, dacă lumea nu înţelege, ce pot să spun? Din concediile făcute în România vin foarte mulţi contaminaţi. De pe litoralul Mării Negre vin extraordinar de mulţi contaminaţi. Pentru că acolo nu se respectă nimic. Lumea de acolo zice că «astea-s prostii». Înţeleg că vrei să te duci, dar să ai puţină responsabilitate, ai puţină grijă. Dar majoritatea pur şi simplu se distrează mai tare decât în ceilalţi ani”, a mai declarat Virgil Musta.

„Educaţia e de bază”

Medicul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara spune că cel mai bine se vede acum educţia oamenilor.

„E vorba de educaţie. Dacă ai fost educat să ai grijă de semenul tău, nu mai ai atât de multe frustrări. Dacă ai fost educat să fii egoist, să nu te intereseze decât propria persoană, atunci acţionezi în consecinţă. Aici educaţia e de bază. Se şi vede diferenţa. În Germania, dacă îţi curge ulei din maşină pe drum sau pe iarbă te amendează de nu te vezi. Aţi văzut să se întâmple aşa ceva la noi? Nu! Au mai multă grijă de toate aspectele astea, să nu spuneţi că fac referire numai la COVID”, a conchis Virgil Musta.

