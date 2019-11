VIDEO Alegeri prezidenţiale 2019. Pentru ce au votat un criminal, un tâlhar şi un traficant de droguri

Pentru a putea vota în primul tur al alegerilor prezidenţiale, deţinuţii cărora nu le-a fost interzis dreptul de a alege au fost nevoiţi să îşi exprime intenţia de vot. Pe baza declaraţiei, reprezentanţii penitenciarului au transmis datele la BEJ, iar penitenciarul a fost arondat mai multor secţii de unde a fost trimisă urna mobilă. Zeci de deţinuţi, care ispăşesc pedepse în regim închis, semideschis sau deschis, au stat la coadă, sub pază, pentru a le aştepta să vină rândul. Când şi-a auzit numele, fiecare dintre deţinuţi s-a dus să voteze.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului Popa Şapcă, Ramona Ilieş, deţinuţii au putut vota în cunoştinţă de cauză, având acces la informaţii de la TV şi presă scrisă. „Dreptul la informare este asigurat pentru toate persoanele private de libertate. Fiecare cameră de deţinere are televizor. Ei au acces şi la presa scrisă care se află fie la biblioteca penitenciarului, fie este distribuită în camere. Cu siguranţă, dreptul la informare este asigurat pentru toţi”, a declarat Ramona Ilieş.

Vot cu gândul la ce e „afară“

„Adevărul” a intervievat patru deţinuţi care şi-au dat acordul pentru a spune ce aşteptări au de la preşedinte şi cu ce gând au votat. Unul dintre ei este Claudiu Olaru, care ispăşeşte o condamnare de 16 ani pentru omor, faptă comisă încercând să îşi apere mama de concubinul agresiv. Condamnatul ar trebui să se elibereze condiţionat în 2021 şi spune că a votat cu gândul la ce e „afară”. „Am votat pentru o schimbare şi un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii noştri. Un viitor mai bun. Să nu mai fie nevoiţi copiii noştri să meargă în străinătate pentru un trai mai bun. Traiul din România să fie mult mai bun. Am votat strict gândindu-mă la ce e afară”, a declarat Olar.

Marius Podoleanu, 6 ani şi 2 luni – trafic de droguri: „Eu am ieşit la vot să îmi exprim voinţa politică. Eu ies de la vot de la 18 ani şi cred că este bine pentru fiecare să îşi exprime voinţa politică. Am votat în speranţa că o să avem un alt fel de preşedinte. În opinia mea, acest preşedinte nu şi-a prea făcut treaba. Sunt opinii pro şi contra. Nu cred că preşedintele poate să schimbe ceva în penitenciar. Nici nu e datoria lui. Cred că Iohannis, în afară de faptul că a stat în banca lui, nu a făcut altceva decât să acuze PSD”.

Cristopher Popa, 3 ani şi 10 luni - trafic de droguri: „Aştept de la preşedinte să fie un om mai corect, un om care să se gândească dintr-o altă perspectivă şi să ajute mai mult educaţia şi tineretul din România. Eu am sperat să se reducă anumite pedepse, să fie privite altfel unele pedepse. Nu ne putem pune la un loc toate infracţiunile. În libertate am votat doar în 2014 la prezidenţiale. Am discutat mai mult atunci decât acum. Mi se pare ciudat pentru că aici am mai mult timp, dar se pare că nu mi-a prea stat gândul la ele”.

Mădălin Grosu, 17 ani, tâlhărie: „Să fie locuri mai multe locuri de muncă, să ni se acorde o şansă chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. În interior avem condiţii de bune. Am votat pentru afară”.