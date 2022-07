Ucraineanca Vanessa din Odesa, devenită o mică vedetă la Timişoara VIDEO

Cântăreaţa Vanessa Serbul a venit la Timişoara la finalul lunii aprilie şi face parte din rândul noii comunităţi ucrainene care numără în jur de o mie de persoane. Majoritatea refugiaţilor şi-au găsit un rost la Timişoara, mulţi lucrează, iar copiii lor merg la şcoală. Vanessa este poate cea mai cunoscută refugiată care a ajuns la Timişoara. În mod cert, este cea mai vizibilă, pentru că a susţinut deja câteva concerte în oraşul de pe Bega.

Vanessa a părăsit Odesa după ce au apărut zvonurile că oraşul, important port la Marea Neagră, ar putea fi o nouă ţintă pentru armata rusă.

„Viaţa mea, la fel ca a multor ucraineni, s-a schimbat brusc după 24 februarie. Într-o dimineaţă, m-am trezit, cu o bubuitură. Am crezut că a alunecat zăpada de pe acoperiş. După zece minute s-au repetat bubuiturile şi îmi era clar că e război. Era înfricoşător. Seara, nişte prieteni, soţ şi soţie, au decis să părăsească Odesa şi au plecat în România, la Timişoara. Ţinând legătura cu ei, ştiam unde voi ajunge şi eu. Dar am mai stat în Ucraina încă aproape o lună, până când veştile au devenit foarte alarmante. Am plecat alături de o familie spre Republica Moldova, unde a stat o săptămână, iar apoi am ajuns la Timişoara, unde m-au aşteptat prietenii”, a declarat Vanessa.



„Odesa este un oraş minunat”

Artista spune că a avut o viaţă fericită în Odessa înainte de război. Era antrenor de fitness într-un club din oraş, dar în acelaşi timp preda lecţii de canto copiilor şi avea şi o formaţie cu care repeta şi concerta. Soţul ei lucrează ca electrician auto.

„Odesa, de unde vin eu, este un oraş minunat, la Marea Neagră. Am dus o viaţă bună. E un oraş turistic şi multietnic. Acolo trăiesc ucraineni, ruşi, greci, evrei, în sudul regiunii Odesa sunt sate locuite de bulgari, în nord trăiesc moldoveni. Mama mea este originară dintr-un sat moldovenesc, dar eu nu am învăţat limba română. Din acest punct de vedere, Odesa se aseamănă cumva Timişoarei. În plus, am simţit aici o mare ospitalitate”, a mai spus Vanessa. Ajunsă la Timişoara s-a mutat iniţial într-un apartament oferit de o familie care locuieşte în Germania.

Prima dorinţă era să găsească ceva de lucru, pentru că nu dorea să stea pe capul nimănui. „Am căutat anunţurile de pe Facebook şi am găsit o femeie care era gravidă şi avea deja un copil. Căuta pe cineva care să o ajute. Aşa am dat de Marisha, ea vorbeşte limba ucraineană pentru că mama ei este originară chiar din Odesa, iar ea s-a născut în Republica Moldova, însă de tânără s-a stabilit în România. Aşa că am devenit şi prietene”, a mai povestit tânăra din Ucraina.





A cochetat şi cu teatrul

Vanessa s-a pregătit pentru o carieră artistică. S-a şi înscris la o facultate de Artă Teatrală, la Moscova, însă a renunţat după trei ani. „Mi-am dat seama că actoria nu e pentru mine. Se fac destul de multe compromisuri în acea meserie, aşa că am renunţat”, a adăugat Vanessa.



Nici bine nu a ajuns în România că s-a şi gândit la muzică. A anunţat pe Facebook şi Telegram că are nevoie de toboşar, basist şi chitarist. Şi nu a avut mult de aşteptat, aşa că a putut alcătui o formaţie cu muzicieni locali.







„Mi-a venit ideea cu muzica după ce am traversat Piaţa Libertăţii cu bicicleta, unde cânta cineva la un pian. Poate că nu cânta cel mai bine, dar m-am oprit şi am stat să-l ascult. Mi s-a făcut dor de muzică şi acest sentiment. Am spus că trebuie să mă apuc şi eu să cânt. Marisha mi-a spus că aş putea să cânt şi să-i ajut astfel şi pe ceilalţi ucraineni. Aveam nevoie de o trupă. Foarte repede am întâlnit muzicieni dornici să cânte, am găsit un studio şi am început să facem repetiţii”, a mai afirmat Vanessa.

Recompensată financiar pentru prestaţia ei

Prima apariţie în public a fost în jurul Paştelui, la o petrecere organizată la Institutul Francez din Timişoara, iar al doilea concert a fost la Centrul de Proiecte al Primăriei, de Ziua Portului Ucrainean. A fost o bună pregătire pentru Timişoara Refugee Art Festival, singurul de acest fel din Europa de Est. A mai fost invitată să cânte şi la un bal de caritate, dar a putut fi ascultată şi la un eveniment organizat LOGS în Piaţa Libertăţii.

„Vanessa e pe lista noastră de numere scurte, pentru orice evenimente muzicale. Ea cooperează şi cu artişti locali, iar experienţa ei e dincolo e muzică şi artă, reprezintă ceea credem noi despre integrare. Această legătură cu comunitatea locală, cu muzica din Ucraina, cu artişti locali, e un exemplu foarte fain de integrare. Noi credem mult şi în recompensarea oamenilor. Aşa că la concertul de la Faber, Vanessa a fost recompensată financiar pentru prestaţia ei. A fost chemată să concerteze ca orice artist. E cumva o recunoaştere şi o apreciere a talentului ei”, a declarat Flavius Ilioni Loga, directorul LOGS, organizaţia care se ocupă de refugiaţii care ajung în Timişoara.



„E ca o mare călătorie pentru mine”

Vanessa a găsit o locuinţă în comuna periurbană Dumbrăviţa şi spune că se simte deja ca acasă în România. Mai mult, în weekendul trecut, ucraineanca a făcut prima excursie la noi în ţară, vizitând Transfăgărăşanul.

„Mă simt bine la Timişoara, dar îmi lipsesc anumite lucruri. Soţul meu este în Odesa şi vorbim zilnic prin internet. Nu ştiu ce ne rezervă viitorul. Poate va putea veni el la Timişoara, poate mă voi întoarce eu la Odesa. Dar acum mă simt bine, fără niciun plan pe termen lung, pur şi simplu trăiesc momentul. E ca o mare călătorie pentru mine. În prima parte a zilei o ajut pe Marsiha, care are doi băieţi cuminţi. Ea locuieşte tot în Dumbrăviţa, aşa că mă deplasez cu bicicleta. În a doua parte a zilei mă transform în altă persoană, devin artistă”, a completat Vanessa Serbul.





Următorul concert al Vanessei este chiar în 20 iulie, când în Parcul Camen Sylva din Timişoara va avea loc un picnic intercultural.

Fotografii: arhiva personală

