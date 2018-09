Saltele de pat şi maşini de spălat noi, bucătării nou mobilate şi dotate cu plite şi cuptoare electrice, în căminele Universităţii de Vest din Timişoara

UVT FOTO Eye in the Sky

În cele zece cămine ale UVT s-au cumpărat saltelele de pat, s-au achiziţionat maşini de spălat semiprofesionale şi uscătoare semiprofesionale. Sunt câte cinci maşini şi cinci uscătoare pentru fiecare cămin.

De asemenea, se remobilează şi se reutilează toate bucătăriile.

Pe fiecare nivel al fiecărui cămin va fi câte o bucătărie nou mobilată şi dotată cu plite şi cuptoare electrice noi.

În cadrul lucrărilor din această vară s-au mobilat integral trei săli de lectură cu mobilier nou, iar trei au fost mobilate integral cu mobilier din donaţii.

De paturi noi vor beneficia studenţii care vor fi cazaţi în căminul 12, iar cei din C3, C12, C13, C15, C17 şi Drept vor primi scaune noi.

„Noi, la UVT, am înţeles cât de important este să oferim studenţilor un mediu propice învăţării, cât şi desfăşurării activităţilor de zi cu zi. Investiţiile în spaţiile de cazare sunt un proces continuu, însă în această vară am venit cu un plus. Asigurarea unor condiţii optime de cazare este de domeniul normalităţii, nicidecum un moft, astfel că nu ne oprim aici. Intervenim ori de câte ori va fi nevoie”, a spuns rectorul Universităţii de Vest, Marilen Gabriel Pirtea.

De asemenea, pe perioada vacanţei se zugrăvesc spaţiile comune (casa scării, holuri, bucătării, băi) în toate căminele Universităţii.

Vor fi zugrăvite şi camerele din căminele C3, C12, C16 şi Drept. În plus, se montează uşi noi la toate camerele din căminele C12 şi C16.