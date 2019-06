Pui de baltă pregătiţi ca la Tomnatic, sat timişean întemeiat de coloniştii francezi în 1770

Claudia Romana Rista, “Fata care Găteşte cu Flori”, cum este cunoscută, a lansat o carte de reţete cu totul deosebită. Sunt reţete de colecţie culese din satele româneşti şi povestite de ea.

„Demersul acestui caiet de reţete cu zestre porneşte din sate, din interiorul comunităţilor, de la oameni. O reţetă tradiţională este cea dobândită de la bunica sau mama, care la rându-i o are din familie. Am selectat şi consemnat reţete de colecţie, spectaculoase prin simplitatea lor, nebănuit de frumoase prin modul lor de gătire, memorabile prin gustul lor desăvârşit, surprinzătoare reţete româneşti locale sau tradiţionale, unele vechi de peste 300 de ani. Avem bucate tradiţionale, atât de multe mâncăruri ce pot fi localizate azi, mâncăruri regionale, am preluat reţete, ingrediente şi tehnici de gătire specifice etniilor şi bucătăriei altor popoare. Toate acestea sunt un bun românesc, de aici naşte identitatea gastronomică a ţării noastre”, spune Claudia - Romana Rista.

Reţetă de picioruşe de pui de baltă de la Tomnatic

Şi pentru a vă face o idee despre cât de interesantă este cartea de bucate a “Fetei care Găteşte cu Flori”, am ales să prezentăm una dintre reţete. Este vorba de o reţetă de ţâmbi de broască din satul timişean Tomnatic, întemeiat în 1770 de coloniştii francezi din Alsacia şi Lorena.

Aveţi nevoie de 1,5 kilograme puişori de balta (60 de bucăţi), 500 de grame untură de porc, două ouă, 300 de grame de făină, 0,25 litri de lapte, boia iute sau dulce, sare şi piper.

„Încrucişezi pulpele puişorilor de baltă în partea dintre muşchi şi os. În acest fel, se scurge apa din ele, estetic arată bine şi le poţi întoarce mai uşor când le prăjeşti. Le condimentezi cu piper, sare, boia iute sau dulce.

Prepari un aluat ca de clătite mai consistent, din ouă, făină şi lapte în care adaugi piper, sare şi boia.

Dacă nu condimentezi şi compoziţia de aluat „le strică tot gustul... Dai prin aluat puişorul de baltă.

Încingi bine untura într-o tigaie adâncă cu diametrul de 28 centimetri şi potriveşti focul.

Pui ţâmpii de broască în tigaie, în aşa fel încât să poţi să-i întorci. Îi prăjeşti cam şase minute şi pe o parte şi pe alta, introducându-i rând pe rând de mai multe ori. Îi scurgi de grăsime pe un şervet.

Îi pui într-un <vailing> şi îi serveşti cu piure de cartofi cu untură în loc de unt, aşa cum se face aici. Şi obligatoriu, salată de ardei copţi cu oţet şi zahăr.

O altă specialitate locală este Papricaşul din ţâmb de broaşte.

Gospodinele din Tomnatic ţin în cămară un vas special, fie tigaie sau cratiţă, pe care îl folosesc numai şi numai la gătitul puişorilor de baltă.

Pe vremuri copiii prindeau broaştele din baltă.

Multe poveşti spun cum membrii familiei se îmbiau unul pe celălalt să încerce o dată în viaţă puişorii de baltă măcar de gust.



Cea mai cunoscută mâncare a francezilor ţâmpii de broască, <Cuisses de Grenouill>.

Reţeta din Tomnatic a fost aflată de la Romina Schaak”, a povestit Claudia - Romana Rista.

