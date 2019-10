Primii paşi pentru eliminarea unei hotărâri care interzice deţinerea câinilor fără acordul vecinilor: „Cred că din 2007 ne-am mai emancipat“

Din ce în ce mai mulţi cetăţeni ai Timişoarei, dar şi consilieri locali susţin eforturile asociaţie Micaela, cea care a iniţiat campania de modificarea unui HCL, care interzice deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul vecinilor.

Viceprimarul Farcas Imre, a declarat că a sosit timpul să se renunţe la această regulă şi în oraşul de pe Bega, aşa cum au făcut deja oraşe precum Cluj-Napoca, Bucureşti, Constanţa, Braşov, Satu Mare sau Oradea.

“Nu cred că numai animalele deranjează. Sunt şi vecini care folosesc o bormaşină, la ora 11 seara. Altul urlă, aruncă frigiderul pe geam. Convieţuirea cu asemenea oameni e complicată. Acest HCL e făcut în 2007, cred că de atunci ne-am mai emancipat. Undeva ar fi suficient un gentlemen's agreement. Nici măcar nu ar trebui să dovedim cum e câinele, dacă nu deranjează, dacă e curat. Aici câinele nici măcar nu e de vină. Întotdeauna la stăpân e problema… Câteodată ne înţelegem mai bine cu animalele decât cu semenii noştri. Nu cred că am dreptul să-i spun unui cetăţean ce copanie să-şi ia…Din păcate, de multe ori atunci când noi scoatem o lege, foarte mulţi abuzează de ea. E clar că această hotărâre trebuie anulată, rescrisă, regândită. Până la urmă o să găsim o soluţie să nu ne mai confruntăm cu abuzuri în urma cărora săracul animal are de suferit”, a spus Farcas Imre, în timpul unei emisiuni transmisa de Radio Timisoara in direct din mijlocul petiţionarilor.Marius Pentelescu, realizator Radio Timişoara, Mihaela Graure - preşedinte Asociaţia Micaela, viceprimarul Farkas Imre şi Ciprian SurdanArt.21 alin.g din HCL nr.206/26.05.2009 spune că în Timişoara este contravenţie “deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului locatarilor din şase apartamente limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj al apartamentului de deţinere al animalului de companie”.