Primarul Dominic Fritz: „Timişorenii subvenţionează preţul căldurii din Bucureşti, în timp ce ei stau în frig”

Dominic Fritz a vorbit şi despre promlemele societăţii de termoficare Colterm din Timişoara.

„Eu am fost primar şi iarna trecută. Am avut o iarnă dificilă. Am început nişte demersuri de retehnologizare, de a curăţa datorii. Avea peste 300 de milioane de lei datorii, iar primăria, în plus, garantase pentru o parte din aceste datorii, spre exemplu 50 de milioane la EoN. Eu am început să plătesc aceste datorii. Însă a contat preţul la gaz. Nu doar că a crescut, a explodat. Dacă preţul s-ar fi dublat, aş fi înjurat, aş fi făcut rectificări bugetare, dar aş fi găsit cumva bani. Însă la preţuri care sunt de patru-cinci ori mai mari (vorbim de milioane de euro lunar), deja sunt dimensiuni unde orice fel de buget local, care dintr-o dată trebuie să scoată… Deci unde o factură într-o iarnă grea era de 10-15 milioane de lei, acum e între 60 şi 80 de milioane de lei”, a declarat Dominic Fritz