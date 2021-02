Presupus colaborator al Securităţii, care ar fi turnat-o pe scriitoarea Herta Müller, revocat din funcţia de la Muzeul Satului Bănăţean

Scriitorul bănăţean Horst Wichland, cunoscut după pseudonimul Walther Konschitzky, a fost numit, pentru scurt timp, în echipa de coordonare ştiinţifică a Muzeului Satului Bănăţean. Acesta a fost propus în acest consiliu de USR-Plus, însă, după doar două zile, Cristian Moş, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a revenit asupra decizie, anunţând că se renunţă la serviciile lui Walter Konschitzky, pe motiv că acesta ar fi colaborat cu Securitatea în anii 80.

Herta Müller, scriitoarea de Nobel, a scris în cartea „Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică” că Walter Konschitzky ar fi fost unul dintre cei care au turnat-o la Securitate.

“În urma informaţiilor apărute în articolele din presa locală, cu privire la colaborarea domnului Walther Konschitzky cu Securitatea, vă anunţ că, în această dimineaţă, am purtat o discuţie atât cu directorul Muzeului Satului Bănăţean, domnul Dănuţ Radoslav, cât şi cu o parte dintre membrii Consiliului de Administraţie al Muzeului şi am primit asigurări că numirea domnului Walther Konschitzky în Consiliul Ştiinţific o să fie revocată în cel mai scurt timp. În locul dumnealui, o să fie numită doamna Daniela Crainic, Preşedintele Asociaţiei Lunca Pogănişului – asociaţie care are ca scop identificarea, conservarea şi promovarea valorilor culturale şi naturale locale şi ale patrimoniului local”, a anunţat Cristian Moş pe Facebook.







Potrivit unui articol publicat de Marius Chivu în „Dilema Veche”, volumul „Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică”, semnat de Herta Müller, cuprinde şi „odiseea întoarcerii şi a reconstituirii trecutului cu ajutorul dosarului de urmărire, un trecut mutilat la propriu şi la figurat, căci dosarul de la CNSAS a fost descompletat”.

„Lectura dosarului, întocmit minuţios de Securitate, dar păstrat parţial, declanşează un adevărat policier biografic în care sunt deconspiraţi câţiva dintre informatori (Roland Kirsch, Walther Konschitzky, Alexander Ternovits sau Horst Fassel, unii dintre aceştia fiind chiar decoraţi de Ion Iliescu cu Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de ofiţer)”, se arată în articolul din „Dilema Veche”.

Walther Konschitzky este un scriitor, editor, etnolog şi fotograf originar născut la Bacova (judeţul Timiş).

A studiat germanistica şi romanistica la Universitatea din Timişoara.

În perioada 1967-1987 a fost redactor la ziarul de limbă germană Neuer Weg, care apărea la Bucureşti.

În primăvara anului 1989 a emigrat în Republica Federală Germania. Din 1992 este referent cultural federal al asociaţiei şvabilor bănăţeni (Landsmannschaft der Banater Schwaben).

În anul 2001 şi-a luat doctoratul la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj cu tema "Arhitectura populară bănăţeană. Stil şi ornamente".

Ca fotograf pasionat, a realizat cartea „Arhitectura populară din Banat”, în care sunt prezentate schiţe şi fotografii menite să păstreze în imagini unele case care au dispărut sau care vor dispărea odată cu influenţele venite dinspre zona urbană.

În prezent, Walther Konschitzky trăieşte la München, Germania.