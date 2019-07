Preşedintele boardului Timişoara 2021: „Titlul de Capitală Culturală Europeană nu i se va lua Timişoarei“

Proiectul Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021 a intrat într-o nouă fază. După etapa de pregătire, cel de Start Up, desfăşurat în perioada 2017-2019, din această vară se intră

în etapa de implementare.

Având o nouă conducere, asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021, are şi o echipă extinsă, va avea un număr mai mare de proiecte dar va beneficia şi de o susţinere financiară mai bună.

Rezolvarea problemelor finaciare din trecut a fost posibilă odată cu transformarea asociaţiei într-o entitate de utilitate publică.

„Dacă până în acest moment, din partea Guvernului nu a existat decât finanţări punctuale, pe proiecte, din acest an lucrurile se schimbă. Primul lucru pe care l-am făcut de când sunt în board a fost schimbarea statutului în utilitate publică, pentru transparenţă, pentru siguranţa finanţării. Iată că după câteva luni a venit şi Ordonanţă de Guvern nr.42, prin care se asigură finanţarea multianuală atât de necesară. Suma asumată este de aproape 53 de milioane lei. Toate se fac prin anumite proceduri bine definitive. Primăria Timişoara, prin Hotărârea de Consiliu, a aprobat pentru anul 2019 suma de 2 milioane de lei. Suntem în grafic. Consiliul Judeţean a validat, săptămâna trecută, solicitarea şi aprobarea sumelor. Vin şi de acolo bani. De la Ministerul Culuturii sunt proiecte asumate în cuantum de 1,6 milioane de lei”, a spus Horaţiu Rada, preşedintele boardului Timişoara 2021.



"Nu am primit niciun mesaj, niciun semnal oficial despre o eventuală retragere a titului de Capitală Culturală Europeană"

Din noua echipă nu va mai face parte suedezul Chris Torch, care s-a ocupat de implementarea Start Up-ului. El a reclamat subfinanţarea asociaţei despre care, spunea el, ar putea pune în pericol însuşi proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană. Aceste temeri sunt spulberate de actualul preşedinte al asociaţiei, Horaţiu Rada.

„Toată lumea doreşte ştiri senzaţionale. Acest titlu nu se ia Timişoarei. Nu s-a mai întâmplat şi nici nu cred în aşa ceva pentru simplul motiv că etapele pe care le-am făcut, chiar dacă au fost făcute cu paşi mai mici, chiar dacă finanţările nu au venit până la data în care a venit echipa de monitorizare. În următoarele zile au venit hârtii clare, asumate prin ordonanţe de urgenţă, prin hotări locale şi judeţene. În calitate de preşedinte al boardului nu am primit niciun mesaj, niciun semnal oficial despre o eventuală retragere a titului de Capitală Culturală Europeană, nici nu am văzut raportul care să conţină aşa ceva. Este un punct de vedere al domnului Torch, dar dacă era un pericol eram anunţaţi. Primeam măcar un semnal”, a explicat Horaţiu Rada.



"Este o persoană care şi-a pus amprenta asupra Timişoarei"

Reprezentanţii Timişoara 2021 îi mulţumesc lui Christ Torch pentru munca depusă în ultimii doi ani, în capitala Banatului.

„Domnul Torch a fost o persoană activă, o persoană care şi-a pus amprenta asupra Timişoarei, după un concept cândit şi implementat de dumnealui, drept pentru care îl respectăm şi îi mulţumim. Doar că în acest moment, postul domnului Torch este scos la concurs, alături de alte posturi pentru dezvoltarea echipei artistice şi organizatorice, cât şi pentru cel de director economic. Domnul Torch nu a înţeles foarte clar modalitatea de finanţare a instituţiilor noastre. Sunt anumite reguli care pe care trebuie să le respectăm, ne supunem legislaţiei din România”, a mai spus Rada, care a preluat conducerea asociaţiei în luna februarie 2019.



"Dacă ar fi fost un singuru lucru neclar, ar fi aflat tot Universul"



Simona Neumann, directorul Asociaţiei Timişoara 2021, spune că rezultatele raportului de monitorizare a Comisiei Europene urmează să fie făcută public, imediat ce acesta va fi transmis de comisie.



„Acest proiect nu se poate face fără bani. Mereu ne vom raporta la angajamentele finciare când suntem la bilanţ, la ce s-a promis, ce este posibil. Aceste dificultăţi au fost surmontate, nu am lăsat proiectul să moară, din potrivă, am făcut tot ce s-a putut cu resursele disponibile. Sperăm că această situaţie se va îmbunătăţii. În 5 iunie am trecut prin comisia de monitorizare a Comisiei Europene, a fost vorba despre o monitorizare standard, planificată, în care se verifică în stadiu sunt capitalele europene. Raportul ne va fi trimis zilele acestea şi îl vom face public. Un raport de monitorizare este un instrument de lucru, ne ajută să rezolvăm problemele. Vreau să vă asigur în cel mai responsabil mod că de când s-a înfiinţat această Asociaţie, s-a lucrat corect, transparent şi conform legilor care ne guvernează. Dovadă sunt nenumăratele controale, de diferite tipuri, care nu au scos la iveală nimic alarmant, nicio bănuială. Vă asigur că dacă ar fi fost un singuru lucru neclar, ar fi aflat tot Universul. Ar fi trecut, probabil, dincolo de stratosferă”, a spus Simona Neuman, directorul executiv al Associaţiei Timişoara 2021.

Asociaţia Timişoara 2021 discută şi cu Ministerului Transporturilor pentru a asigura o vizibilitate şi promovare mai bună. Va urma şi un promovare intensă din partea corpului diplomatic român din Europa.

Oameni noi pentru Timişoara 2021

Zilele acestea, în Asociaţia Timişoara 2021 au sosit oameni noi. Ovidiu Dajbog-Miron, cu experienţă de zece ani în proiecte culturale internaţionale, în proiecte cultural în peste zece ţări, este noul manager de teritoriu. În echipă a sosit şi Ioana Anghel, fostul director al Institutului Cultural Român de la Madrid, cu experienţă vastă în Ministerul Afacerilor Extrene, cât şi în gestionarea de evenimente culturale.

Noul director de comunicare este Daniel Cozac, absolvent al Facultăţii de Jurnalistică din Timişoara, care a lucrat la Banca Mondială şi la Organizaţia Internaţională a Migraţiei.

În echipă a fost cooptată şi Nicoleta Trifan, fostul purtător de cuvânt al Aeroportului Timişoara.

