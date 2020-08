Povestea româncei care le predă limbi străine nemţilor şi a creat prima agenţie de PR pentru convenţii de benzi desenate

Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, specializarea Istorie-Franceză, Miriam are un master în geopolitică şi diplomaţie la aceeaşi universitate. A plecat în Germania acum nouă ani, iar în 2013 a fondat împreună cu Ioana Popescu, care locuieşte în România, Fort Knox PR, prima agenţie românească ce face, în principal, convenţii de benzi desenate, convenţii de gaming. O agenţie pentru care lucrează deocamdată pro bono şi din pasiune, job-ul său fiind acela de profesoară de limbi străine. O mare pasionată de benzi desenate, Miriam vorbeşte fluent franceza, engleza şi germana.

Miriam Mircea consideră că decizia de a se muta în Germania a fost şi rămâne una din cele mai bune hotărâri ale vieţii sale. Practic, Miriam consideră că a reînceput să trăiască odată cu februarie 2011, când a pus piciorul pe pământ nemţesc.

Anterior locuise şi studiase o scurtă vreme în Franţa - una dintre ţările sale de suflet - şi era de mai mult timp ferm convinsă că România nu ar fi putut niciodată să îi ofere ceea ce căuta şi dorea ea, fără să fie nevoită să se schimbe radical. Acum locuieşte la Berlin cu soţul său, din 2013 fiind profesoară la un institut privat de limbi străine.

„Singurul regret, că nu am plecat din România mai devreme“

Ioana Popescu şi Miriam Mircea, fondatoarele Fort Knox PR FOTO: arhiva personală

Miriam a învăţat limba germană de la zero şi până să se poată simţi din nou pe picioarele sale au trecut aproximativ patru ani. „Singurul regret pe care îl am este că nu am plecat din România mai devreme”, spune Miriam Mircea.

De unde au apărut mugurii ideii de a crea prima agenţie românească ce face PR, în principal, pentru convenţii de benzi desenate şi convenţii de gaming? „ideea a fost un «moment de geniu» care ne-a apărut simultan, când căutam o soluţie legală de a ne proteja munca şi conceptul de agenţie mică. Practic, aş putea declara că noi am creat această nişă în România. Nu sunt la curent, până la ora actuală, de existenţa unei alte agenţii sau unui alt proiect similar. Fort Knox PR a fost fondată după 1989 de tatăl meu şi apoi partenera mea de afaceri şi prietena mea Ioana Raluca Popescu şi cu mine am preluat firma şi am transformat-o în agenţie specializată de PR şi marketing. Povestea noastră începe în 2012, printr-o pură întâmplare. Eu mă mutasem în Germania şi devenisem fană a unor filme de acţiune şi inspirate din comics (benzi desenate) internaţionale. Ne-am cunoscut din întâmplare, am devenit amice şi am pus la cale un plan nebunesc şi măret, să devenim cunoscute în ţară şi internaţional prin transformarea fan-cluburilor create de noi în site de filme şi agenţie de PR”, povesteşte Miriam.

Legat de începuturile Fort Knox PR Miriam Mircea precizează că începuturile au fost născute din dorinţa Ioanei Popescu, partenera ei de afaceri, şi a sa de a crea o fuziune între un blog “standard”, al ei, numit Edge and Back, şi protejarea oficială şi legală a muncii lor, sub umbrela unei mici agenţii de consultanţă şi PR, al cărei nume a fost dat de tatăl său, „mai în glumă, mai în serios. „Oficial, am apărut pe piaţă în 2013 şi de atunci ne-am dorit mult să devenim un punct de referinţă în acest domeniu «Geek» de la noi şi din străinătate. Primul client a fost un eveniment de e-gaming din România, cu care am avut nişte mici neînţelegeri la început dar apoi le-am soluţionat şi am colaborat apoi foarte bine”, spune Miriam Mircea.

A învăţat franceza citind benzi desenate

După Revoluţie, Miriam Mircea a fost înscrisă de părinţii săi la prima şcoala din Timişoara cu profil de limba franceză, liceul “Jean Louis Calderon”. Încă din prima zi a clasei I, a făcut cunoştinţă cu franceza, care a devenit una din marile sale iubiri. A avut norocul de a avea o profesoară devenită dirigintă, care a făcut tot ce a putut, prin metode tradiţionale şi alternative, ca Miriam şi colegii săi să fie captivaţi şi să descopere limba şi literatura franceză. „Prin urmare, am lucrat şi cu profesori din Franţa, care ne-au făcut cunoştinţa cu clasicele benzi desenate franţuzeşti, “Pif et Hercule”, „Tintin”, „Astérix” şi multe altele. Ideea era să învăţam prin lectură, prin aceste benzi desenate şi prin contactul cu limba franceză adevărată, nu doar cea sterilă din manuale. Metode de învăţare de-a dreptul revoluţionare, ca să fac o glumă. Au funcţionat perfect: toţi aveam eroi preferaţi, ştiam glumele pe de rost, aveam porecle în franceză, ne tachinam în franceză. Apoi ne-am înscris la mediateca Centrului Cultural Francez - pentru care eu am şi lucrat aproape doi ani ca voluntară - şi am citit şi mai multe benzi desenate şi române”, îşi aminteşte Miriam.

Miriam Mircea şi actorul Jason Momoa FOTO: arhiva personală

Mult mai târziu, a citit online destul de mult despre personajele Marvel, cu toate că marea majoritate asociază benzile desenate cu personajele din universul DC Comics (Batman, Cât Woman, Joker, Superman, Wonder Woman etc.)

Până în 1989, benzile desenate se bucurau de mare succes în România. În prezent, piaţa autohtonă de profil este aproape inexistentă. „Nici nu ştiu dacă la ora actuală se mai poate dezbate despre o piaţă autohtonă a benzilor desenate româneşti. Există foarte multe talente autohtone, de care nu profită însă România, ci cei din străinătate. Sunt conştientă că benzile desenate în sine reprezintă o nişă a cărţilor şi lecturii, însă nu pot să înţeleg de ce se cumpără benzile desenate japoneze (Manga) cu atât patos, când la noi în «ogradă» avem un mare potenţial de exploatat, cu rădăcini într-un folclor neaoş incredibil. Îmi doresc foarte mult să o menţionez şi pe Margareta Ştefănescu- Ciurdăreanu. O femeie frumoasă, deşteaptă şi extrem de talentată, care era autoare de benzi desenate, care a publicat doar 10 ani şi care, după instaurarea comunismului, a dispărut din peisajul public”, precizează Miriam.

Deşi Miriam locuieşte în Germania, iar Ioana, partenera sa de afaceri, trăieşte în România, Miriam spune că nu este deloc dificilă comunicarea la distanţă: „Nu este deloc dificil, tot ceea ce ne trebuie este un smartphone şi o conexiune la internet.

Amândouă suntem destul de des online, aşa că ne regăsim fie pe whatsapp, fie pe platformele social media şi comunicăm destul de constant”.

Campanie anti-bullying

În aprilie 2015, Miriam şi Ioana au lansat prima lor campanie anti-bullying şi anti-hărţuire, pe care au numit-o #GeekSHEroes şi care se adresează tuturor celor ce au fost victimele abuzurilor verbale şi fizice în mediul online şi în cadrul convenţiilor de comics şi manga. Campania este în limba engleză, deoarece ele au dorit să implice cât mai multe persoane din lume.

Un alt exemplu al muncii lor: în toamna anului 2013 au reuşit să aducă în ţară pentru premieră naţională a filmului Thor The Dark World o "cosplayer" faimoasă din Germania, LOKI on Midgard aka FahrLight, ce a reuşit să surprindă întreaga audienţă prezentă.

Muncă pro bono

Legat de evoluţia financiară a Fort Knox PR, Miriam spune că firma nu are o cifră de afaceri. „Tot ceea ce am făcut până acum, toată munca noastră, a fost pro bono. Nu a fost o situaţie plănuită în acest fel, ci pur şi simplu în România ceea ce facem nu prea are greutate. Lumea este foarte fixată pe PR-ul tradiţional, cu cifre, tabele şi profit, ca să poată să se uite şi spre ceva nou. Aşa că am evaluat situaţia cam de la început şi am mers înainte, doar pentru că am simţit că suntem capabile să deschidem o nişă acolo unde lipsea. Sunt aproape sigură că se poate trăi din acest tip de PR. PR, indiferent de domeniu, are cam aceleaşi principii. Aşa că acolo unde unii fac bani din PR pentru reţele de cafenele sau bijuterii, ştiu că ar fi loc şi de noi, dacă s-ar dori acest lucru. Eu, una, am planuri pentru aceste idei şi concepte ale noastre: visez grandios, ştiu că ceea ce am de spus poate ajuta măcar o persoană şi cred în potenţialul generaţiilor ce doresc să educe şi să fie educate”.

I-a cunoscut pe celebrii actori Tom Hiddleston şi Jason Momoa

Miriam Mircea, alături de actorul Tom Hiddleston FOTO: arhiva personală

Graţie activităţii sale, Miriam Mircea a avut şansa de a cunoaşte mai mulţi actori faimoşi până acum, în frunte cu Tom Hiddleston („Thor”, „The Avengers”) şi Jason Momoa („Aquaman”). „L-am întâlnit pe Tom Hiddleston de trei ori până acum, şi de absolut fiecare dată m-a fascinat ca om, ca gentleman şi evident, ca bărbat. Tom nu este “uşor de digerat” în realitate. Este extrem de educat, foarte perspicace, misterios şi şiret. Ştie exact cum să abordeze pe oricine şi să lase în urma lui o urmă şi mai intensă de enigmă ce intrigă pe mulţi, în speţă publicul feminin. Aş fi stat de vorbă cu el ore întregi, însă sunt recunoscătoare pentru puţinul timp pe care l-am avut împreună, este o amintire foarte frumoasă şi sper să îl pot reîntâlni”, spune Miriam.

