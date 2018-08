Poliţia din Austria a început să trimită prin poştă amenzi în România. Şoferii prinşi cu viteză nu mai scapă de sancţiuni

Şoferii români care obişnuiau să calce pe acceleraţie peste limita regulamentară pe autostrăzile din Austria erau siguri până acum că scapă de amendă, dacă nu sunt opriţi de un echipaj de poliţie.

De la sfârşitul anului 2014, a intrat în vigoare o reglementare U.E. prin care şoferii cu amenzi vor intra într-o bază de date, ei putând să fie opriţi apoi oricând pentru amenzi neplătite. Dar nici asta nu i-a speriat prea tare.

Ei bine, Austria şi România au reglementat sistemul prin care amenzile primite de şoferii români să fie trimise la adresa şoferului.

Ca atare, cei care au încălcat regulile de circulaţie pe teritoriul Austriei nu mai au nicio scăpare, primesc amenda acasă, în România.

Mai mult, radarele fixe montate pe autostrăzi îi depistează pe cei care depăşesc limita de viteză şi pe cei care încalcă regulile de circulaţie.

Un şofer din Timişoara a depăşit viteza regulamentară pe autostrada din Austria, iar în scurt timp s-a trezit cu amenda în poştă.

“La 15.05.2018, ora 13.52, conducătorul vehiculului cu număr de înmatriculare (… )a săvârşit în Austria o încălcare a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în sensul articolului 2 al Directivei 2015/413/UE.

Sunteţi înregistrat ca deţinător al vehiculului menţionat la momentul săvârşirii încălcării normei de circulaţie.



Contravaloarea sancţiunii financiare aplicate acestei încălcări a normelor de circulaţie este 50.00 euro şi trebuie achitată în termen de patru săptămâni de la emiterea prezentei adrese.



Menţiune: În cazul achitării la termen a sancţiunii financiare nu va fi deschisă procedura de sancţionare împotriva dumneavoastră sau persoanei care a condus vehiculul la momentul respectiv. Încălcarea normei de circulaţie nu va mai fi urmărită şi nu vor fi înştinţate alte autorităţi. Cât timp nu este cunoscut conducătorul vehiculului, pot fi furnizate doar informaţii menţionate în secţiunea B, în legătură cu încălcarea normei de circulaţie în cauză”, scrie Poliţia din landul Linz.



“Mergeam în Germania şi la un moment dat, pe autostrada din Austria nu observat că era o zonă cu limitare de viteză. Am primit plicul din Austria prin poştă. După ce am deschis plicul am văzut că că este amenda pentru depăşirea vitezei. Era traducere şi în limba română. Mi s-a explicat că am mers cu 115 kilometri pe oră pe o porţiune unde era de 100 kilometri pe oră. Amenda era de 50 de euro. Am plătit amenda cu cardul, în contul care era indicat în înştiinţare”, ne-a spus timişoreanul.





În cazul în care nu deţinătorul autovehiculului s-a aflat la volan ci o altă peroană, cel care a primit înştiinţarea este obligat să comunice autorităţilor austriece, în termen de două săptămâni, identitatea conducătorului maşinii.







În plicul primit de timişorean era şi un formular prin care se putea indica identitatea celui care se afla la volan.



“necomunicarea informaţiei solicitate sau comunicarea unei informaţii false sau incomplete se pedepseşte cu sancţiune până la 5.000 de euro”.









Aflăm din scrisoare că

Vă reamintim că şi amenzile pentru contravenţiile din Ungaria sunt trimise în România.