Muzeu, tabără şcolară şi observator astronomic în casa copilărie lui Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spaţiu FOTO

Dorinţa este să se realizeze acolo un punct muzeal şi o tabără pentru copiii interesaţi de astronomie şi chiar un observator astronomic.

“Momentan, ne aflăm în punctul în care analizăm cea mai potrivită metodă de a pune în practică acest deziderat. Beneficiind de deschidere din partea domnului Prunariu, am siguranţa că vom ajunge la o concluzie care să fie un câştig pentru judeţul nostru”, a transmis Alexandru Preoteasa, vicepreşedinte al CJ Timiş.

Dumitru Prunariu a acceptat propunerea făcută de CJT, deocamdată pentru a organiza această zonă, partea din spate, grădina, într-o investiţie pentru viitor, pentru tineri. într-un centru de pregătire pe timpul verii a tinerilor în domeniul ştiinţific.

”Eventual să organizăm un planetarium sau chiar un mic observator astronomic, ţinând seama de condiţiile de aici, în care lumina oraşului nu ne perturbă pentru a putea face observaţii de calitate. S-ar putea construi o mică infrastructură cu cazare pentru tineri care peste vară să vină şi cu un instructor să li se prezinte domenii ştiinţifice legate de cosmos, probleme legate de astronomie, să fie atraşi de acest domeniu de activitate. Normal că voi veni şi eu, mă voi implica în acest proces. Iar în casa aceasta se poate organiza şi un mic muzeu legat de viaţa, activitatea mea, care, de asemenea, să-i inspire într-un fel pe tineri să-şi dorească să urmeze un curs pe care l-am urmat şi eu”, a spus Dumitru Prunariu.

Dumitru Prunaru a păstrat casa bunicilor de la Groşi, unde, în copilărie a petrecut foarte mult timp.



Joi, cosmonautul s-a întors pentru câteva ore la casa bunicilor, unde a discutat şi câteva din amănuntele a ceea ce ar urma să fie un mic muzeu, o tabără ştiinţifică şi un mic observator astronomic.

”La Groşi poţi să visezi mai mult la cer şi la cosmos decât o poţi face în oricare altă parte. Am visat la stele, în general, nu-mi imaginam că voi ajunge eu să zbor în spaţiul cosmic. aici, când se face noapte, este o noapte adâncă şi cerul se vede mai strălucitor, stelele se văd mult mai extraordinar, mult mai bine, mult mai frumos decât la oraş. veneam vara timp de o lună aici, în copilărie”, a declarat Dumitru Prunariu. Acesta a continuat să viziteze satul timişean ori de câte ori a avut ocazia.

”Pentru săteni era un lucru normal ca eu să vin, să fiu aici. Am fost acelaşi Dorin Prunariu pe care l-au cunoscut dintotdeauna. Mă priveau puţin ciudat după ce m-am întors din cosmos. Cerul este cer, depinde cum îl vezi şi prin ce-l vezi. De pe Pământ îl vezi prin atmosferă. din spaţiul cosmic vezi stelele albe, stelele care pulsează se văd pulsând. În cosmos constelaţiile se schimbă foarte repede. Te învârţi în jurul Pământului într-o oră şi jumătate şi vezi constelaţiile din emisfera nordică, din emisfera sudică. Viaţa mea s-a schimbat radical după ce am zburat în cosmos. Dintr-un inginer de aviaţie care mergea la fabrică în fiecare zi, care făcea fişe tehnologice pentru prototipuri la fabrica de avioane Ghimbav, dintr-o dată am devenit cosmonautul României, persoană publică”, a mai spus Prunariu, care a fost prezent la acţiunea Mic Dejun la Margina şi a degustat din produsele tradiţionale ale zonei.