Ministrul Răzvan Cuc, pe şantierul autostrăzii Lugoj-Deva. „Avem un antreprenor român, un antreprenor care s-a mobilizat la maximum“

Prima oprire a Răzvan Cuc a fost pe lotul 4, aici antreprenorul fiind Asocierea S.C. Tehnostrade S.R.L. – S.C. Spedition UMB S.R.L. Ministrul s-a declarat foarte mulţumit de modul de lucru al companiei, pe care a felicitat-o public pentru mobilizare.

„Am terminat de inspectat loturile 1 şi 2 din Sebeş-Turda, şi am venit pe loturile 3 şi 4 din autostrada Lugoj-Deva. Prima oprire am făcut-o la lotul 4, unde ştiţi foarte bine că avem un antreprenor român, un antreprenor care s-a mobilizat la maximum. Condiţiile au fost neprielnice, dar acum că a prins o rază de soare a lucrat cât s-a putut, să avanseze la consolidarea versantului. Chiar îi spuneam la constructor şi îl felicitam, pentru că dacă reuşea cineva în România să facă o lucrare de un asemenea grad de complexitate şi de anvergură, ăla este Umbrărescu (Spedition UMB). Altcineva nu reuşea să o facă, la ce văd eu la momentul acesta în România. Am discutat cu constructorul, care m-a asigurat că la sfârşitul lunii iulie va fi finalizat acest proiect şi va putea fi dat în trafic. Asta cu un singur amendament, şi aş vrea să nu fiu interpretat greşit: dacă vor continua ploile în ritmul în care au fost în ultima perioadă, adică peste 35 de zile de ploi, bineînţeles că va avea o problemă”, a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Ministru Transporturilor a mai precizat că Vizitele pe şantiere vor continua, "iar cei care nu au înţeles mesajul românilor că nu mai este timp pentru amânări, trebuie să se pregătească de rezilierea contractelor".

Vizitele pe şantiere vor continua iar cei care nu au înţeles mesajul românilor că nu mai este timp pentru amânări, trebuie să se pregătească de rezilierea contractelor.

„Statul prin Ministerul Transporturilor şi CNAIR este un partener serios şi cerem antreprenorilor să ne respecte, să realizeze lucrările în termen şi cu respectarea standardelor de calitate”, a spus Cuc.

Citiţi şi:



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: