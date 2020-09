Klaus Iohannis, în vizită la Continental Timişoara. Ce asigurări a primit preşedintele cu privire la poluarea de la fabrica de anvelope

Compania germană Continental sărbătoreşte 20 de ani de activitate în Timişoara, respectiv în România. Invitatul special al evenimentului aniversar a fost preşedintele Klaus Iohannis.

Cu această ocazie, Klaus Iohannis a conferit Ordinul Meritului Industrial şi Comercial în Grad de Ofiţer companiei Continental, pentru performanţele obţinute şi investiţiile realizate în domeniul cercetării şi dezvoltării de noi tehnologii în industia auto.



Klaus Iohannis a susţinut la Timişoara o alocuţiune în cadrul ceremoniei de decorare a companiei Continental Automotive.



„Felicit conducerea companiei pentru modul în care a înţeles să ofere, de-a lungul timpului, oportunităţi de dezvoltare şi de investiţii, atât în plan local, cât şi pentru economia noastră. Interesul constant pentru dezvoltare v-a propulsat în rândul celor care dau tonul în industrie şi redefinesc viitorul mobilităţii.



Pentru o creştere economică sustenabilă, avem nevoie de tehnologie prietenoasă cu mediul şi sigură. Avem nevoie de decizii şi acţiuni responsabile, atât din partea autorităţilor, cât şi din partea mediului de afaceri. Şi avem nevoie de inovare.



În urmă cu 20 de ani, aţi început activitatea în România, în acest oraş care este kilometrul zero al democraţiei şi libertăţii noastre. Timişoara este, fără discuţie, un simbol al schimbării noastre democratice, dar şi al dezvoltării. Acum, sunteţi unul dintre cei mai mari exportatori ai economiei româneşti. Aveţi peste 20.000 de angajaţi din ţara noastră, dintre care o treime sunt ingineri şi specialişti IT în centrele de cercetare şi dezvoltare. Sunteţi un partener constant în educaţia profesională pentru tinerele generaţii. Pentru performanţele deosebite ale companiei şi rezultatele obţinute, am decis să decorez astăzi, la Timişoara, compania Continental Automotive România”, a spus Klaus Iohannis.