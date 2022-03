Gest superb pentru două refugiate din Ucraina. Femeile au primit la cheie un salon de cosmetică în Timişoara VIDEO

Irina şi Oxana aveau fiecare în Kiev câte un salon de înfrumuseţare. Era afacerea lor de ani de zile. Nu îşi puteau închipui că viaţa lor se va schimba radical, în doar câteva zile.





Chiar în ziua în care a început războiul, femeile au luat drumul pribegiei. Voiau să ajungă în Spania sau în Emiratele Arabe, unde aveau prieteni.









GALERIE FOTO DE LA SALONUL-CADOU Drumul lor a trecut însă prin Timişoara, un loc care s-a dovedit atât de primitor şi prietenos încât au decis că nici nu are rost să meargă mai departe.

Irina şi Oxana au acum în oraşul de pe Bega salonul lor de manichiură şi pedichiură, unde pot lucra, unde se pot simţi ca acasă. Şi asta datorită bunăvoinţei Getei Sanda, patroana Academiei Artei Înfrumuseţării - Sandria, care le-a pus la dispoziţie un spaţiu dotat cu tot ce trebuie pentru un salon de cosmetică.

„Nu am putut rămâne indiferentă la problemele celor din Ucraina şi faptul că ele sunt în acelaşi domeniu am hotărât să le ajut.





În Kiev aveau propria lor afacere şi au plecat cu ce aveau pe ele. Am pus un spaţiu la dispoziţie, l-am reamenajat, am zugrăvit, am achiziţionat tot ce trebuie ca ele să îşi poată câştiga existenţa. Pentru că nu doresc să stea să cerşească. Am făcut cu ele şi partea de instructaj, le-am făcut acest curs gratuit tocmai pentru că obiectul nostru de activitate este partea de şcolarizare. Facem asta de 17 ani. Vrem ca ele să fie instructoare pe aceste domenii, pentru că lucrează foarte bine. Şi pot veni cu ceva nou. Vin dintr-o altă cultură. Tehnicile sunt asemănătoare, dar stilul de lucru poate fi diferit”, a declarat Geta Sanda.







"Seamănă foarte mult Timişoara cu oraşele noastre din Ucraina”

Oxana a venit la Timişoara cu fetiţa ei de 11 ani. A fost un drum lung, însă au ajuns pe mâini bune.



„Când a început războiul, bărbatul mi-a spus să ne facem bagajele, pentru că eu şi fata trebuie şi să plecăm din ţară. Nu ştiam unde mă duc. Dar era clar că trebuie să trecem mai întâi în România. Am stat în jur de şase ore până să putem trece graniţa, după care am aşteptat în partea română. Aici am aşteptat-o şi pe Irina care era în drum împreună cu fata ei Alisa. Voluntarii de acolo ne-au îndemnat să mergem la Timişoara, pentru că era aproape de graniţa de vest. De acolo am fi putut plecam mai departe. Intenţia era să mergem în Spania sau Abu Dhabi. Ne-a plăcut însă oraşul, am fost cazaţi, hrăniţi, ne-au ajutat foarte mult oamenii şi am decis să rămânem aici. Seamănă foarte mult Timişoara cu oraşele noastre din Ucraina”, a declara Oxana.

Fata ei face acum şcoala online, dar urmează să fie acceptată ca elev audient la o şcoală din Timişoara.



Foto Ştefan Both

"Nu te poţi gândi la saloan de înfrumuseţare în timpul unui război"

Oxana şi-a deschis propriea afecere în Kiev în urmă cu zece ani. În război, grijile oamenilor sunt altele decât înfrumuseţarea.







Foto Ştefan Both „Eu lucrez de zece ani în acest domeniu, manichiură şi pedichiură. În Kiev aveam salonul meu privat, am avut clienţii mei fideli. Când a început războiul, am fost nevoiţi să închidem. Nu te poţi gândi la saloan de înfrumuseţare în timpul unui război. A rămas absolut totul acolo. Oamenii s-au ascuns în adăposturi, în subsoluri, a fost înfricoşător”, a mai spus Oxana, care l-a lăsat în Ucraina, alături de soţ, şi pe fiul ei de 18 ani.



"Vrem să rămânem aici până în momentul în care ne vom putea întoarce acasă"

Ucrainencele au ajuns într-un oraş despre care nici nu ştiau că exista pe hartă. Irina este acum recunoascătoare pentru lucrurile bune care i se întâmplă aici.

„Timişoara e un oraş superb. Ne plac şi oamenii. S-au purtat extraordinar de frumos, au grijă de noi, ne sună, ne îndemană, ne întreabă cu ce ne pot ajuta. E un lucru minunat. Nu ne gândim să plecăm mai departe, vrem să rămânem aici până în momentul în care ne vom putea întoarce acasă în oraşul nostru iubit, Kiev. Să ne reluăm vieţile acolo, în linişte şi pace”, a adăugat Irina.





Foto Ştefan Both





Alături de Irina este şi fiica ei, Alisa, care are 20 de ani şi este studentă în Kiev la o facultate de economie. Şi ea a învăţat să lucreze în salonul de cosmetică.

Foto Ştefan Both

Cele care doresc să devină clienele specialistele din Ucraina, să le sprijine în acest fel, pot face programare la numărul de telefon 0728.074.250 pe pagina de Facebook Sandria - Academia Artei Înfrumuseţării . Salonul lor se află pe Bulevardul 16 decembrie 1989, în zona Pieţei Maria din Timişoara.



