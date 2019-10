FOTO Gigantul Tech Mahindra a intrat oficial în România. Ce se va întâmpla în sucursala inaugurată la Timişoara

Tech Mahindra va oferi în primă fază 100 de locuri de muncă, însă odată cu celelalte etape de dezvoltare numărul angajaţilor va creşte.

Tech Mahindra este un important jucător global în domeniul tehnologiei, una dintre cele mai mari companii de profil din lume, cu venituri anuale de peste 5 miliarde de dolari şi peste 120.000 de angajati la nivel mondial.

“Am avut de ales între două-trei ţări. Ne-am concentrat pe trei parametri: Am găsit specialişti buni în IT, ne-a interesat oraşul, calitatea vieţii de aici, iar în al treilea aspect a fost limba. Am găsit vorbitori de gemană, spaniolă, olandeză şi engleză. Există în Timşoara o universitate bună, care pregăteşte oameni de valoare, iar oraşul oferă siguranţă. Acestea au fost raţiunile pentru care am ales Timişoara. Începem imediat cu 100 de angajaţi, la acest centru de dezvoltare, dar asta e doar începutul. Tech Mahindra este lider global în IT şi servicii network, avem o mare experinţă. Tech Mahindra reprezintă lumea conectată, oferă experienţe inovatoare, centrate pe client în tehnologia informaţiei”, a spus Vinay Prakash, director Tech Mahindra pe Europa.