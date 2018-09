FOTO ElectroRuga, sărbătoarea electronică în satul fără semnal la telefon. Cum au pus corporatiştii Buzadul pe hartă

Buzad este un sat de pe Dealurile Lipovei (aparţinând comunei Bogda), la capătul pădurii Şarlota, la 45 de kilometri de Timişoara. Zona a devenit cunoscută pentru satul de vacanţă de la Altringen şi pentru satul rotund Charlotenburg, întemeiate de coloniştii şvabi. Buzad a rămas însă izolat, cu o populaţie îmbătrânită, tinerii plecând la oraş sau în străinătate. Este unul din puţinele localităţi din Timiş în care nu există niciun fel de semnal GSM. Însă tocmai această ruptură de lume a fost interesată pentru un grup de timişoreni, condus de Cristian Philipp, care au cumpărat, iniţial, două proprietăţi.

În urmă cu trei ani, au pus la cale The Village, un concept inedit de teambuildinguri şi evenimentelor corporate. Săptămânal se izolează acolo angajaţii multinaţionalelor şi ai firmelor din Timiş şi nu numai. Sunt aşteptaţi cu un program complex de „supravieţuire”.

“Într-un fel eram ca nişte extratereştri”

După The Village, psasul doi a fost deschiderea spre un public mai larg din Timişoara, prin organizarea de party-uri şi concerte în liniştitul sat Buzad.

“Într-un fel eram ca nişte extratereştri, am apărut dintr-o dată acolo şi am început să facem lucruri. Dar acum satul s-a obişnuit cu noi. Am avut mai multe întâlniri cu sătenii vizavi de evenimentele pe care le facem. În momentul de faţă reacţia este una bună. Încercăm să facem ca oamenii de la sat să se întâlnească cu oamenii de la oraş, să se descopere reciproc”, a declarat Cristian Philipp, unul dintre iniţiatorii The Village.

Pasul trei a fost punerea la cale al unui festival. S-au gândit la unul de muzică electronică. I-au spus ElectroRuga de Buzad. Un an de zile au lucrat la pregătirea marelui eveniment, din 1 şi 2 septembrie.

„ElectroRuga de la Buzad a fost gândit ca un eveniment complex. Presupune foarte multe lucruri grupate într-un mix ideal de tradiţie şi actual”, a mai spus Cristian Philipp.

“La început îi priveau ciudat”

Campingul s-a deschis încă de joi. Numeroşi tineri au venit pregătiţi cu corturile pentru un week-end cu nopţi albe. Au mai fost locuri de cazare în campul The Village, cu 60 de lei pe noapte, dar şi în casele localnicilor.

“Orice acţiune de promovare a zonei are sprijin deplin din partea Primăriei. La început cei de la The Village nu s-au apropiat de localnici, au avut publicul lor ţintă, corporatiştii. Majoritatea băştinaşilor de aici sunt în vârstă, plus 60 de ani. Mai avem categoria celor cu case de vacanţe, iar în curând numărul timişorenilor va fi mai mare decât al localnicilor. La început îi priveau ciudat, aici erau doar rugi şi baluri şi muzică populară. Nu e pe gustul acest gen de muzică. Sunt şi voci care acuză că s-a diminuat liniştea, dar tot ei critică faptul că nu se întâmplă nimic în sat”, a afirmat Iasmin Iovănuş, viceprimarul comunei Bogda.

Vânătoare de case de vacanţă la Buzad

ElectroRuga de la Buzad oferă locanicilor posibilitatea să îşi vândă produsele pe Aleea Producătorilor. Printre vânzători l-am întâlnit şi pe băştinaşul Ioan Târbancea, care în 1990 a fost chiar primarul comunei.

„Aceşti tineri de la The Village au pus bazele dezvoltării Buzadului. E mare lucru ce au făcut. Niciun primar nu ar putea să facă ce au făcut ei. Ei sunt proprietari pe toate spaţiile în care sunt şi se tot extind. Era normal să vin alături de ei, cu produsele mele tradiţionale, miere şi ţuică”, a spus Târbancea.

La marginea Buzadului se va dezvolta deja un sat de vacanţă. S-au parcelat peste 200 de terenuri şi deja s-au construit 26 de case, spune Ioan Târbancea.

„Fiind deal, izolat de pădure, am rămas mai sălbatici, fără telefonie, fără internet, nici poliţie nu am avut. Nu venea nimeni aici. Acum nu se mai lucrează o brazdă de pământ, nu mai are cine. Soluţia e să devină sat de vacanţă. Unii stau cu ochii pe bătrâini, aşteaptă să moară cineva, sunt vânate casele. Poţi lua o casă între 13.000 şi 20.000 de euro. S-a vândut o casă şi cu 36.000 de euro”, a mai declarat Târbancea.

Au restaurat vechea şcoală din Buzad

Cei de la The Village au preluat şi restaurat vechea şcoală din Buzad, închisă de mulţi ani din lipsă de elevi. Şcoala a fost loc de expoziţie, de proiecţii de filme, de lounge şi de party.

“Ne-am gândit să-i dăm o funcţionalitate. Mai întâi pe perioada festivalulului. E o clădire foarte faină, aflată undeva sus pe deal, oferă şi o privelişte faină. Prima idee a noastră a fost să o transformăm într-un muzeu al locului, dar să poate oferi şi alte funcţionalităţi, locaţia în sine să poată funţiona pentru workshopuri, evenimente, unde poţi veni să citeşti o carte, bibliotecă”, a declarat Cristian Philipp.

Ca pe plajă la scena mare

În cadrul rugii electronice, organizatorii au pregătit o scenă mare, pe care se desfăşoară concertele principale. În loc de iarbă, butuci sau beton, publicul a avut parte de nisip, ca pe o veritabilă plajă.

În prima zi, pe scena mare au evoluat o serie de artişti ai genului electro, precum The Herbaliser, MC Xander, Geordie Little, BAU sau DJ-i de talie internaţională precum Spectrasoul, Enei, DC Breaks & Loadstar.

Duminică, Street Spirit a adus în faţa publicului o serie de spectacole inedite puse în scenă de artişti stradali din toată lumea. Line-up-ul a fost alcătuit cu sprijinul Asociaţiei londoneze The Busking Project.

Finalul distracţiei are loc luni dimineaţa, când, între orele 8-9.30, pe scena “main stage” concertează Subcarpaţi.

Electro Ruga schimbă satul

Pe parcursul celor două zile, oamenii au avut ocazia să se implice în diverse activităţi, de la ateliere creative, scratching cu britanicul JFB (campion mondial în domeniu), tehnici de improvizaţie teatrală, proiecţii de filme, confecţionat măşti tradiţionale, cusut tradiţional, caligrafie, făcut noduri.

A fost doar prima ediţie a Electro Rugii, însă evenimentul va schimba în mod radical viaţa în sat, având în vedere că există destul modele de succes. E suficient să amintim de satul Gărâna, din Munţii Banatului, devenit cunoscut datorită unui mare festival de jazz.