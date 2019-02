FOTO Constructori cu suflete mari. Au transformat cocioaba unei sărmane într-o casă demnă de locuit

GALERIE FOTO

Asociaţia Acasă în Banat a mai făcut o faptă bună. De aceastădată, constructorii au intervenit pentru renovarea casei unei familii sărmane. Hortensia Căpâlnaş şi nepoata ei Melania (care are un grad de handicap accentuat) locuiesc la marginea satului Moşniţa Nouă, de lângă Timişoara. Casa nu avea curent, apă, încălzire şi a devenit un veritabil depozit de gunoi, pentru că după moartea soţului, bătrâna s-a apucat să adune vechituri şi obiectele aruncate de cei din comună. Gospodăria s-a degradat treptat, devenind un adevarat focar de infecţie.

Asociaţia Acasă în Banat a mai făcut o faptă bună. De aceastădată, constructorii au intervenit pentru renovarea casei unei familii sărmane. Hortensia Căpâlnaş şi nepoata ei Melania (care are un grad de handicap accentuat) locuiesc la marginea satului Moşniţa Nouă, de lângă Timişoara. Casa nu avea curent, apă, încălzire şi a devenit un veritabil depozit de gunoi, pentru că după moartea soţului, bătrâna s-a apucat să adune vechituri şi obiectele aruncate de cei din comună. Gospodăria s-a degradat treptat, devenind un adevarat focar de infecţie.

Familia, în ciuda încercărilor repetate de a o ajuta, a ajuns la capătul pueterilor şi nu mai ştia ce să facă, bătrâna refuzând orice ajutor şi chiar alungandu-i pe copii atunci când au dorit să facă reparaţii sau curăţenie.

În urma mediatizării cazului de la Moşniţa şi a zecilor de mesaje pe care Acasă în Banat le-a primit, s-a decis implicarea îm acest caz.

“Împreună cu familia am decis să o ajutăm pe bătrână dar şi pe nepoată pentru că starea lor este absolut dramatică! De aceea, am decis să coordonam eforturile de ajutorare”, declarat Radu Trifan, preşedintele Asociaţiei Acasă în Banat.

Acţiunea a fost programată pentru ziua de sâmbătă, 2 februarie.

Planul era să igienizeze complet casa şi curtea, să scoată afară şi să arunce toate gunoaiele, să retencuiască, izoleze şi să zugravească complet pe exterior şi interior. De asemenea, amenajarea unei camere de tineret pentru fată. S-au construit podele, au schimbat învelitoarea acoperişului, s-au făcut reparaţii la structura lui şi s-a izolat podul.

Au fost înlocuite toate uşile şi ferestrele, s-a reparat coşul de fum şi s-a montat o sobă nouă. Voluntarii de la Acasă în Banat au construit un WC, au reparat şopronul de lemne şi au făcut diverse dotori în casă (au adus televizor, mobilă, dilap de haine, sobă de gătit, covoare etc.).

“În cea mai calda zi din acest an, am avut parte de o desfăşurare de forţe extraordinară la casa Hortensiei din Moşniţa! Oameni faini, dornici să se implice, au venit încă de dimineaţa la faţa locului şi împreună am reuşit să facem casa din nou locuibilă! Le mulţumim tuturor voluntarilor care au participat la acţiunea de ieri! Le mulţumim şi donatorilor de materiale de construcţie, obiecte, bunuri, mâncare, celor care ne-au ajutat cu transportul, cu curăţenia şi multe altele. Multumiri Primăriei Moşniţa Nouă pentru disponibilitate şi ajutorul dat la colectarea deşeurilor şi facilitarea multor intervenţii! Obosiţi, dar fericiţi, #acasainbanat! Mergem mai departe!”, a scrie Radu Trifan, pe pagina oficială de Facebook.





Citiţi şi:

FOTO Tânăra care creşte singură opt copii a primit casă n0uă. Cum s-a transformat viaţa familiei în pragul anului 2019

Transformare spectaculosă a unei comune din Banat. Casele tradiţionale vor fi zugrăvite în culori plăcute ochiului



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: