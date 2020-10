Dominic Fritz, noul primar al Timişoarei, un biciclist convins. „Bordurile înalte, această problemă atât de stupidă. Trebuie să scăpăm de ele“

Dominic Fritz, primarul ales al Timişoarei, este singurul edil-şef de oraş mare din România care se deplasează exclusiv bicicleta.





Dominic nu are maşină personală, ci se foloseşte de o bicicletă fabricată în Germania, marca Pegasus, care l-a costat, în jur de 500 de euro.





Neamţul aduce un aer proaspăt în rândul politicienilor români, obişnuiţi cu maşina de lux la scară, ca atare nici nu trebuie să ne mirăm că infrastructura velo de la noi este la pământ. Pentru Dominic Fritz, bicicleta este doar un mijloc de transport economic, sănătos şi ecologic.

„Nu consider bicicleta ca hobby. Pentru mine, bicicleta este un mijloc de transport, în ultimii 15 ani a fost mijlocul de transport cel mai practic pentru mine. Nu costă bani, decât prima investiţie. Primul lucru ce mi-am cumpărat din primul meu salar, în 2009, a fost bicicleta pe care o am încă astăzi.





A fost o investiţie foarte bună. Nu am avut cheltuieli decât pentru câte o mică reparaţie. Mă ţine şi în formă, am şi timp să mă gândesc un pic în timp ce pedalez, în plus mă deplasez şi cel mai rapid. Ştiu exact cum şi când o să ajung de la A la B. Când merg cu taxi niciodată nu ştiu cum o să fie în trafic. E şi ecologic, nu deranjez pe nimeni, nu fac zgomot, nu poluez”, a declarat Dominic Fritz.

Trebuie să rezolve conflictele din trafic

Singura problemă - infrastructura din Timişoara nu e cea mai bună, iar bicicleta nu este cel mai sigur mijloc de transport. Primarului nu trebuie ca bicicliştii să-i povestească despre problemele existente. Le cunoaşte din propria experienţă.

„Timişoara ar trebuie să ofere tot ce trebuie pentru a încuraja oamenii să folosească bicicleta. E un oraş perfect pentru biciclete. E plat, nu avem dealuri, are şi o mărime OK. Timişoara ar putea să fie oraşul cel mai prietenos cu bicicliştii din România. Avem mai multe provocări. Avem conflicte în trafic între biciclişti şi pietoni, acolo unde pistele sunt desenate pe trotuar, avem conflicte în trafic între biciclişti şi şoferi, aşa că acestea trebuiesc rezolvate printr-o infrastructură bună”, a mai spus Fritz.





Sursa Facebook Dominic Fritz





Bordurile - o problemă "atât de stupidă”

Printre cele mai deranjante probleme ale bicicliştilor din Timişoara este că aceştia trebuie să trească peste obstacolele formate din borduri înalte. Dominic Fritz se loveşte de ele zilnic.





„Mă deranjează foarte mult aceste borduri înalte. Este o problemă atât de stupidă. Nu poţi să mergi cu o viteză constantă pentru că tot vin borduri înalte sau semi-înalte, care nu au ce căuta acolo, şi nu împiedică doar bicicliştii, ci şi persoanele care folosesc un scaun rulant, mamele cu cărucior...Trebuie neapărat să scăpăm de aceste borduri. Avem nevoie de conectivitate. Uneori mergi pe trotuar, apoi trebuie să treci pe carosabil, şi nicicum nu e bine. Trebuie să rezolvăm siguranţa, confortul şi conectivitatea”, a mai spus noul primar al Timişoarei.

Sursa Facebook Dominic Fritz





Se caută specialişti noi pentru primărie

În urma alegerilor de la sfârşitul lunii septembrie, din echipa lui Dominic Fritz a intrat în Consiliul Local şi Ana Munteanu, fostul coordonator al Verde pentru Biciclete. Speranţele sunt cu atât mai mari că lucrurile se vor schimba în bine.







Sursa Facebook Dominic Fritz „Dincolo de Consiliul Local, care e doar partea legislativă, deliberativă a politicilor publice în oraş, avem nevoie de expertiză şi în primărie. Cu siguranţă, prin restructurările pe care o să le fac, vom aduce expertiză specifică pentru biciclete şi în primărie”, a încheiat Dominic Fritz. Germanul susţine că se va folosi însă şi de maşina de la primărie, pentru deplasările în interes de serviciu, dar va încerca, dacă nu plouă, ca drumul de acasă la birou şi înapoi să meargă tot bicicleta.



Dominic Fritz aşteaptă încă numirea oficială în funcţie. Există o procedură legală, mandatul trebuie validat de judecătorie, iar apoi prefectul trebuie să stabilească, în cinci zile, o dată.

Vă mai recomandăm: