Cum ajung 12.000 de oameni la mitingul aviatic de sâmbătă. Anul trecut s-a stat în trafic peste două ore, mulţi au pierdut spectacolul, alţii au făcut cale întoarsă

Peste 11.000 de persoane au participat anul trecut la mitingul aviatic de pe Aeroportul Timişoara. Asta a făcut ca drumul de la Timişoara spre aeroport să fie practice blocat. Unii au stat în trafic şi două ore! Mulţi au şi renunţat să mai înainteze şi au făcut cale întoarsă. Având în vedere experienţa din 2017, reprzentanţii Aeroportului Internaţional Timişoara, organizatorii mitingului aviatic de sâmbătă, fac un apel către public să plece din timp la drum.

“Cred că această a cincea ediţie a Timişoara Air Show va fi superioară din punct de vedere al organizării şi al spectacolului. Important este ca oamenii să se deplaseze din timp la aeroport, pentru a evita îmbuteiajele. Parcările se vor deschide de la ora 16.30. dacă se pleacă din oraş la ora 16.00 este foarte bine. Astfel încât să nu se întâmple ca în anii trecuţi, să nu poată să ajungă la spectacol, sau să ajungă cu întârziere. Dar trebuie să se plece din timp, pentru că aproape 12.000 de spectatori deodată pe două benzi nu pot ajunge în timp util”, a declarat Dan Idolu, directorul Aeroportului Timişoara.



Pentru cei care doresc să plec cu maşina, au fost amenajate aproximativ 6.000 de locuri de parcare, unde staţionarea este gratuită.





Administraţia aeroportului este în negocieri pentru semnarea unui contract de servicii pentru transportul spectatorilor din oraş la aeroport şi retur. „Din 15 în 15 minute, de la Bastion, va pleca un autobuz către aeroport. Spectacolul va începe la ora 19.00 şi va dura până la ora 21.40. Dar în final am organizat şi un concert rock, de aproximativ 60 de minute, să nu se îngrămădească toţi spre drumul de întoarcere”, a mai spus Idolu.

Timişoara Air Show 2018 va avea cel mai mare număr de aeronave de până acum.

O formaţie surpriză va fi prezentă la spectacol, este vorba de Baltic Bees, letonii care revin la Timişoara după prezenţa din 2016.

Vor mai fi prezenţi: Forţele Aeriene Române, Aeroclubul României cu aeronave Extra, Hawks of Romania, paraşutiştii Blue Wings şi The Pellicans, formaţia ASALT, Iacării Acobaţi şi Skybolt of Romania cu două avioane biplane de acrobaţie.

După evoluţiile piloţilor, spectatorii vor putea asista la un concert rock cu trupele The Rock şi Melmac Riders din Novi Sad.

În zona evenimentului, vor fi prezenţi şi comercianţi care vor pune la dispoziţie produse alimentare şi băuturi răcoritoare.

Traficul aerian se va desfăşura conform orarului, însă pasagerii sunt rugaţi să ia în calcul faptul că pe traseul până la aeroport vor fi amplasate mai multe filtre de Poliţie pentru dirijarea traficului, astfel încât să îşi aloce suficient timp pentru a ajunge la ora potrivită pentru formalităţile de îmbarcare.