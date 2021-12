Concert Phoenix la 32 de ani de când Timişoara se declara oraş liber de comunism

Revoluţia i-a prins pe Nicu Covaci şi ceilalţi muzicieni în exil, în Germania. Au ascultat la radio despre revolta timişorenilor împotriva dictatorii comuniste.

„Nu mi-a venit să cred ce se întâmplă la Timişoara. Eram aşa de doritor să mă întorc în ţară. M-am dus la colegii de trupă, care mă părăsiseră între timp, şi le-am spus: <acasă!>... I-am luat cu forţa. M-am bucurat enorm că pot să vin din nou acasă, unde lumea rezonează, unde am un mesaj. Pentru nemţi nu aveam ce să le spun. Le spuneam povestea noastră, dar ce înţelege neamţul... El are alt temperament, altă mentalitate, altă istorie”, a declarat Nicu Covaci.



Pe data de 2 ianuarie 1990, Nicu Covaci şi Valeriu Sepi erau deja la Timişoara, cu un convoi de ajutoare.

“Să nu uităm că noi am participat la condamnarea lui Ceauşescu, la radio Europa Liberă. Noi aveam clubul nostru la Heidelberg. Se adunau românii la mine acasă, unde aveam şi galeria de artă. Atunci am organizat şi prima strângere de ajutoare. Am venit cu trei camioane mari cu ajutoare pentru Spitalul Militar. Nicu a venit din Sarbrucken şi ne-am întâlnit la graniţă, unde militarii ne-au dat armele lor, că a venit Phoenix. A fost ceva extraordinar”, a povestit şi Valeriu Sepi.