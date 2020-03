Caricaturistul Radu Cleţiu a părăsit urgent Kenya. Africanii s-au speriat de epidemia de coronavirus. “Se instalase o stare fantastică de neîncredere”

GALERIE FOTO



Timişoreanul a pus umărul la construcţia unei şcoli şi este implicat în diverse activităţi de strangere de fonduri pentru cei 400 de copii şi 20 de profesori. Anul acesta, aventura africană a fost unul mai aparte din cauza epidemiei de coronavirus. Atunci când a ajuns în Kenya, la sfârşitul lunii februarie, această ţară nu avea niciun caz de îmbolnăvire de Covid-19. Radu Cleţiu, unul dintre cei mai apreciaţi caricaturişti din România, pleacă o dată pe an în Kenya, pentru a ajuta copiii din Kibera , periferia capitalei Nairobi – care se numără printre cele mai sărace locuri din lume.Timişoreanul a pus umărul la construcţia unei şcoli şi este implicat în diverse activităţi de strangere de fonduri pentru cei 400 de copii şi 20 de profesori. Anul acesta, aventura africană a fost unul mai aparte din cauza epidemiei de coronavirus. Atunci când a ajuns în Kenya, la sfârşitul lunii februarie, această ţară nu avea niciun caz de îmbolnăvire de Covid-19.

„De peste cinci ani de zile fac o expediţie în Kenya, pentru a ajuta copiii de acolo. Am luat biletele de avion timp timp, încă de anul trecut. S-a întâmplat ca perioada propice de plecare să fie sfârşitul lunii ianurie, aşa că am luat bilet, doar eu şi fiica mea. Am primit donaţii financiare de la prieteni, era normal să mergem. Nu ne făcusem griji, încă nu se vorbea acolo de acest virus nou. Pe 28 februarie am ajuns pe aeroportul din Naerobi. Prima dată am văzut că pe acest aeroport au luat în serios controlul, ne-au trecut printr-un filtru, aveau aparate moderne cu care scanau temperatura. Ne-au ţinut destul de mult. Atunci erau destul de încântaţi kenienii că nu au niciun caz de Covid-19”, începe să povestească Radu Cleţiu.

Nu e chiar aşa de cald în Kenya

Până la această oră, Kenya a raportat 16 persoane infectate cu noul coronavirus. Africa este încă ocolită de mari probleme. Părea să întărească ideea că acest virus nu rezistă prea mult la căldură. Asta nu ar trebui însă să-i facă prea optimişti pe cei din Kenya, spune artistul timişorean.

“Capitala Naerobi se află la 2.000 de metri altitudine. Acolo nu e foarte cald. Ziua erau cam 20 de grade Celsius, noaptea era chiar frig, am prins şi opt grade. Ei aşteaptă să vină iarna, nu poţi spune că o să fie apăraţin de virus din cauza căldurii”, a mai spus Radu Cleţiu.





“Se simţea deja o tensiune în aer”

Situaţia s-a schimbat însă când Radu Cleţiu a ales să meargă la Mombasa, o localitate aflată la aproape 500 de kilometri, pe malul oceanului. Aici a observat că atitudinea kenienilor era diferită şi că africanii începuseră să ia măsuri împotriva epidemiei de coronavirus.

“La Mombasa era mult mai cald. Erau 33 de grade Celsius. Am o colaborare bună cu un resort de acolo, patrionat de un german. Acolo fac portrete turiştilor, iar banii strâns îi donez. Ei bine, nu am reuşit să mă întorc în Naerobi. Am locuit într-un resort bun, erau foarte mulţi turişti. Trei sferturi erau din Polonia, mulţi germane, dar şi din Austria, Elveţia sau Franţa. În ultima săptămână se simţea deja o tensiune în aer, nu mai era un confort nici pentru turişti, nici pentru personalul care ne deservea”, continuă Cleţiu.

“Se instalase o stare fantastică de neîncredere”

Artistul le-a spus patronilor de la resort că dacă e să înceapă epidemia şi acolo, probabil că va începe într-un loc ca acela.



“Zilnic soseau noi autocare cu turişti. În ultimele zile, am văzut că nu te mai lăsau să-ţi iei singur fructele. Începuseră să te servească ei. Următoarea zi şi personalul avea deja mănuşi. Dacă până atunci, tu ca om alb în Kenya erai privit cu mare respect, toţi caută să-ţi întâlnescă privirea, să te salute primul, în ultimele zile, noi, albii, căutam să le câştigăm bunăvoinţa. Să le asigurăm cumva că nu suntem purtători de viruşi. Se instalase o stare fantastică de neîncredere”, a mai declarat Radu Cleţiu.

Odată cu veştile că se închid graniţele în Europa, că se suspendă rând pe rând cursele aeriene, turiştii din Kenya începeau să îşi facă bagajele.

A prins bilet de avion pe ultima sută de metri



Radu Cleţiu nu a mai reuşit să se întoarcă în capital Nairobi, deşi avea biletul de avion cumpărat. A decis să revină de urgenţă în ţară.





“Era un grup din Germania care a venit vineri, iar duminică şi-au schimbat biletele şi au decis să se întoarcă. Datorită lor am avut inspiraţia să luăm şi noi cursa de la Mombasa spre Istanbul. Noi aveam bilet de întoarcere pe ruta Nairobi-Amsterdam-Budapesta. Am prins biletele spre Istanbul pe ultima sută de metri, a costat enorm. Pentru două persoane am plătit peste 2.500 de euro. Nu am vrut să riscăm să ne întoarcem la Naerobi. Puteam să mai am două săptămâni, într-o zonă fără probleme cu coronavirus, dar se închideau zboruri, se închideau graniţele. În plus, nu ştii cum va reacţiona populaţia băştinaşă. E altă cultură, nu ştii cum reacţionează ei în faţa stresului. Ei trăiesc de pe o zi pe alta, când turiştii dispar din zonă, nu ştii ce reacţie faţă de cei care rămân acolo. Am luat decizia în două ore. Şi bine am făcut. Acum nu ne-am fi putut întoarce. A fost tensiune mare şi la îmbarcare. Localnicii deveneau mai stresaţi, mai neprietenoşi cu turiştii. Cei de la liniile aeriene, kenieni, complet schimbaţi. De la Istanbul am avut o cursă Tarom spre Bucureşti, aşa am ajuns cu bine în ţară”, a completat artistul din Timişoara.





Chiar dacă nu a venit dintr-o zonă roşie sau galbenă, după codurile de coronavirus, Radu Cleţiu a decis să se auto-izoleze două săptămâni la domiciliu. Nu a dorit să rişte nimic. Acum are destul timp să îşi adune gândurile şi să pună la cale următoarea aventură africană.