Austriecii care au cucerit Deta. Soţii Renner au restaurat o vilă istorică şi aduc un suflu nou în comunitate

Margit şi Roman s-au născut la Viena, dar s-au mutat în Deta în urmă cu două decenii. Atunci, Renner a ajuns pe meleagurile româneşti ca reprezentant al unei fabrici din domeniul auto.

„Am ajuns în România prin prisma serviciului. În anul 2000, s-au deschis la Deta două fabrici din industria automotive. Una se ocupa de cusut huse pentru scaune, iar cealaltă de volane. Eu am venit aici ca şef de organizare, de logistică. Aşa am rămas agăţaţi la Deta“, povesteşte Roman Renner.

O VILĂ DE PATRIMONIU



Margit şi Roman Renner s-au mutat într-unul dintre imobilele istorice din Deta, Casa Ferch, pe care au restaurat-o frumos şi au transformat-o în pensiune turistică.

„Venind aici cu copiii mici, aveam nevoie de o locuinţă. Ne-am pus să căutăm o casă frumoasă şi am găsit-o pe aceasta, în care locuim şi astăzi. În această casă a locuit un verişor al renumitului pictor şvab Franz Ferch. Acest verişor, pe nume Josef Ferch, era notar în Deta. Franz Ferch era un mare artist, care ar merita să fie cunoscut mai bine şi aici, în România. Noi îl promovăm cum se cuvine. De aceea am numit acest loc Casa Ferch. Artistul s-a născut în Banat, dar înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial a emigrat în Germania, cu toată familia“, explică Margit Renner.

Proprietarii Casei Ferch s-au gândit că e loc suficient să primească şi oaspeţi. Au făcut demersurile pentru a autoriza funcţionarea unei pensiuni şi au transformat câteva camere. În prezent, Casa Ferch pune la dispoziţia oaspeţilor trei camere: una dublă, una cu trei şi una cu patru paturi.

„Înainte, în timpul comunismului, aici era sediul IAS Deta. În curte au fost cons-truite clădiri noi, de tip socialist, pentru birouri. Nu o să vă vină să credeţi, dar am scos de aici 17 tone de fier vechi şi moloz. În casa asta totul e nou: instalaţii electrice, canalizare, apă, centrală termică“, spune Roman Renner.Proprietatea familiei Renner cuprinde şi o grădină foarte mare, plină cu pomi fructiferi. Iar gazdele se ocupă şi cu pregătirea micului dejun şi a prânzului pentru cei care le trec pragul.

FESTIVITĂŢI DE SĂRBĂTORI ÎN DETA

Austriecii se implică în viaţa oraşului cât pot de mult. „Deta este un loc unde nu se întâmplă prea multe. Noi organizăm târgurile de Crăciun şi de Paşte, dar şi multe alte evenimente culturale sau artistice. Nu am fost aşa implicaţi de la început în viaţa comunităţii. Toate s-au întâmplat cu timpul, odată ce am început să îndrăgim acest loc“, spune Margit Renner.„Noi nici nu credeam că vom rămâne aşa de mult aici. De altfel, firmele pentru care am venit eu să lucrez nici nu mai există. Eu acum lucrez pentru o firmă din Austria care şi-a deschis sediu în Lipova, în judeţul Arad. Fac naveta. Dar era normal cumva să ne implicăm în viaţa oraşului. Suntem deschişi pentru toate culturile din Banat, în spiritul acesta ne-am crescut şi copiii“, completează Roman.