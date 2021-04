Artiştii Filarmonicii Banatul, aproape leşinaţi după ce cântă cu masca pe faţă. Directorul Gârboni: Sunt nişte măsuri absolut de neconceput

Artiştii şi iubitorii de muzică aşteaptă cu nerăbdare să reînceapă concertele cu public. De mai bine de un an nu s-au mai organizat festivalurile mari, iar cele care s-au putut desfăşura, de exemplu Flight Festival, nu au putut avea mai mult de 500 de spectatori. Timişorenii se întreabă, pe bună dreptate, când şi cum s-ar putea relua evenimentele artistice. Vor fi avantajaţi cei vaccinaţi, s-ar putea organiza concerte pentru cei testaţi împotriva virusului SARS-CoV-2? Sau se vor respecta doar anumite reguli, purtarea măştii şi a distanţării. Am aflat părerea lui Ioan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul, om implicat şi în organizarea a numeroase concerte şi festivaluri.

“Cred că este o mare greşeală că se poarte mască în exterior. Prima dată când am fost în Coreea de Sud (n.r. red. Gârboni este şi consulul onorific al Coreei de Sud la Timişoara) şi am văzut oameni purtând mască, am întrebat şi eu de ce poartă mască. Şi mi-au răspuns că cei care poartă mască sunt bolnavi. Mască poartă numai persoanele care sunt bolnave, pentru a-i proteja pe ceilalţi. Nu poartă mască persoanele sănătoase. În spaţiul public, nu facem decât să ne complicăm viaţa. Sunt nişte măsuri absolut de neconceput, dovadă că orice măsuri luăm, rezultatele sunt constante. La fel de multe spitalizări, la fel de mulţi morţi. Ceva este în neregulă. În America au mai rămas doar nouă state care obligă purtarea măştii în aer liber, celelalte au spus că nu", a declarat Ioan Gârboni.



"Afară, în cazul concertelor care se fac în aer liber, se fac acele teste rapide. Nu poartă nimeni mască"

Artilştii Filarmonicii Banatul au susţinut şi în această perioadă concerte, dar transmise direct, în online, iar muzicienii au fost nevoiţi să poarte mască.



"Colegii mei cântă cu măşti, inclusiv cei din cor. Sunt aproape leşinaţi după ce termină, pentru că astea sunt măsurile... Vă daţi seama ce înseamnă asta pentru un actor, ce poţi să vezi pe faţă dacă are mască, este o mare prostie. Afară, în cazul concertelor care se fac în aer liber, se fac acele teste rapide. Nu poartă nimeni mască. Cred că viaţa culturală trebuie să înceapă, este absolut necesar, oamenii ard de dorinţa de a cânta. Măsurile sunt exagerate, în special în aer liber. Ar trebui o mai mare elasticitate, hotărârile să se ia la nivel local, nu la nivel central”, a declarat Ioan Gârboni.



Vaccinaţi la Festivalul "Enescu"

Filarmonica Banatul a fost invitată să concerteze în acest an la renumitul Festival "Enescu" din capitală. Organizatorii au anunţat că muzicienii trebuie să fie vaccinaţi, fie să prezinte un test negativ.







Filarmonica Banatul

"Am primit invitaţie la Festivalul de la Bucureşti, la care toţi colegii mei trebuie să meargă cu adeverinţa că sunt vaccinaţi. Iar cei care nu sunt vaccinaţi trebuie să meargă cu test PCR. E o situaţie cel puţin ciudată, să nu spun catastrofală din punctul nostru de vedere", a mai spus Gârboni, care a trecut prin boala COVID la sfârşitul anului trecut, fiind internat şi la ATI.

"Inclusiv Andre Rieu şi cântăreţi, solişti foarte mari doresc să vină în Timişoara"

Timişoara ar trebui deja să se pregătească să antameze mari artişti şi concerte, în vederea Capitalei Culturale Europene, ţinând cont că artiştii de renume îşi fac programul cu câţiva ani înainte. Gârboni susţine că primeşte numeroase oferte, dar Timişoara nu are un spaţiu de concerte pe măsură.





Modernizarea Sălii Capitol



Sala Capitol al Filarmonicii Banatul va arăta altfel pentru anul în care Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană. Există un proiect în valoare de 25 de milioane de euro, iar banii ar urma să vină de la Bucureşti. În urma lucrărilor, clădirea şi sala de spectacole se va schimba cu totul. În proiectul de reabilitare va intra şi Grădina de Vară Capitol. “Sunt destul de multe cereri pentru spectacole în Timişoara. Lumea ştie ce va fi în 2023. Inclusiv Andre Rieu şi cântăreţi, solişti foarte mari, doresc să vină în Timişoara. Din păcate, noi nu avem niciun fel de spaţiu care să permită prezenţa lor aici. Ei doresc minimum 15.000 de locuri pentru un spectacol. Era foarte bine dacă acea acea sală polvalentă era gata, se puteau ţine concerte extraordinare şi iarna. Sperăm să se facă la pe arodromul sau un alt loc pentru a se putea organiza evenimente în Timişoara. Stadionul nu mai poate fi folosit din motive de siguranţă. Grădina filarmonicii nu are mai mult de 1.500 de locuri, iar în situaţia actuală de pandemie nu rămân decât 200 de locuri”, a completat Ioan Gârboni.

