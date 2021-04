VIDEO  Martor la prăbuşirea MIG-ului 21: „aşa de tare a bubuit de s-au mişcat stânele. Flacăra era de 30 de metri”

Unul din principalii martori ai prăbuşirii aeronavei MiG 21 LanceR, marţi, 20 aprilie, în jurul orei 14.30, între comunele mureşene Batoş şi Suseni este Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoş, care a ajuns primul la locul impactului, pentru a-i acorda îngrijiri pilotului care s-a catapultat.

„Mai întâi am auzit un sunet mai ciudat pentru avioanele astea, era la o înălţime destul de joasă, la o altitudine joasă. Ne-am uitat în sus să vedem, eram cu domnul viceprimar, şi l-am observat, avea o direcţie cam haotică să zicem şi pe urmă s-a îndeptat cu faţa în jos, cu botul, să mă exprim aşa, în jos, şi în momentul acela am văzut că s-a catapultat pilotul. Am şi plecat în direcţia respectivă, am găsit pilotul, era încâlcit între corzile paraşutei, mi-a cerut să îl ajutăm, l-am ridicat, l-am pus în maşină şi l-am dus către ambulanţă”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi , Dinu Dumitru Cotoi.