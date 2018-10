Un român a venit din Anglia pentru a ajuta copiii dintr-o şcoală din Gorj: a cumpărat aeroterme şi a adus daruri

Marius Simionică, în vârstă de 38 de ani, lucrează ca tehnician în domeniul roboticii industriale. El se implică în multe campanii umanitare şi face multe fapte bune cu sprijinul românilor din diaspora. El a fost frapat de situaţia copiilor care învaţă în şcoala din satul gorjean. „Am aflat dintr-un reportaj prezentat de ziarul Adevărul despre şcoala din satul Văcarea. Am fost frapat şi trist cu privire la ceea ce se întâmplă, că cei mici sunt nevoiţi să se spele pe mânuţe la lighean, pentru că nu este apă curentă, că wc-ul este în fundul curţii şi că este în frig în clasă, pentru că soba pe lemne nu face faţă. Am contactat-o pe Facebook pe doamna învăţătoare, care este un om minunat, şi am întrebat-o dacă tot ce s-a prezentat în reportaj este adevărat şi mi-a confirmat că lucrurile stau exact cum s-au relatat. Am mai întrebat-o dacă a primit sprijin de undeva cu privire la încălzirea clasei şi mi-a spus că nu şi că are nevoie de o aerotermă“, a precizat Marius Simionică.