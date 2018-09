Un bătrân din Gorj şi-a amenajat un loc de veci inedit: bustul său, păzit de lei şi câini

Peste 4.000 de lei a cheltuit Vasile Benegui pentru realizarea bustului, care este amplasat lângă locul de veci pe care şi l-a amenejat din timpul vieţii. De asemenea, el a mai amplasat o statuie cu un leu, dar şi cu un câine, sub care este următorul mesaj: „Din bucata mea de pâine am crescut un om şi-un câine. Câinele mă recunoaşte, omul nu mai mă cunoaşte”.

Bătrânul are o mare durere în suflet şi a dorit ca, în acest fel, să rămână în amintirea rudelor sale: soţia sa a divorţat de el în urmă cu mai mult timp, iar copiii sunt plecaţi în Italia şi nu s-au mai interesat de soarta lui. Vasile Benegui spune că i-a fost foarte greu, pentru că familia nu a fost lângă el:

„Tot ce am făcut aici este cu dedicaţie. Este pentru familia mea, pentru fosta mea soţie, care a divorţat de mine în urmă cu un sfert de secol, dar şi pentru băiatul şi fata mea, care după ce au plecat în Italia cu mama lor nu s-au mai interesat absolut deloc de mine. Voiam doar să îi văd, că în rest nu îmi trebuia altceva. Ştiu că sunt realizaţi acolo, că nu au probleme, dar nu sunt cu mine, acesta e necazul. Câinele l-am pus pentru că atunci când îl vor vedea să citească şi ce scrie sub el. Aş fi realizat poate mult mai multe în viaţă decât am făcut până acum, dar dacă nu am avut familia cu mine mi-a fost foarte greu”.