Singura elevă de la un liceu din mediul rural cu media 10 la Bacalaureat s-a pregătit singură, acasă

Cristina este singura absolventă de la un liceu aflat în mediul rural din România care a reuşit să obţină media maximă la această sesiune a examenului de Bacalaureat.

Tânăra din comuna Mătăsari s-a pregătit singură, acasă, pentru examenul de Bacalaureat, fără să urmeze meditaţii. Ea ne-a explicat cum a reuşit să înveţe de 10 la Limba şi Literatura Română, Istorie şi Georgrafie.

„Am început să mă pregătesc pentru Bacalaureat din februarie. Mi-am făcut schiţe, mi-am sintetizat materialul într-un mod în care pot să înţeleg mai bine, am colorat cu diverse markere ca să reţin cât mai bine datele importante. Am citit materia zilnic până la un moment dat când o ştiam foarte bine. Am rezolvat, apoi, testele de antrenament din care am învăţat cel mai mult. Cele de anul trecut au fost publicate pe Internet. Nu am avut niciun ajutor. Nu am considerat că am nevoie. La Istorie au fost multe subiecte pe care le-am întâlnit în testele de antrenament. De asta consider că cel mai bun mod de pregătire pentru Bacalaureat este rezolvarea testelor“, a povestit tânăra pentru „Adevărul”.

Cristina şi-a organizat foarte bine timpul, astfel că a putut să se întâlnească seara cu prietenii: „Nu stăteam foarte mult să învăţ. Seara ieşeam cu prietenii. Mă trezeam dimineaţa, foarte devreme, citeam informaţia timp de 25 de minute, nu încercam să o memorez, ci să o înţeleg, după care luam o pauză de 5 minute, iar apoi începea din nou să învăţ. Am observat că, dacă mă apucam seara să citesc, timpul mă presa. Aşa, dimineaţa observam că ajungeam la ora 12.00 şi parcurgeam o mare parte din materie, iar până seara mai este mult timp“.

Cristina a reuşit să obţină note de peste 9,50 la Simularea Bacalaureatului, iar media generală din ultimul an de liceu a fost de 9,91. „Nu cred că a fost o surpriză pentru profesori să primesc numai note de 10, deoarece la clasă lucra foarte mult şi vedeau nivelul fiecăruia. Am fost sunată şi felicitată d mulţi profesori. Eu nu sunt obişnuită cu astfel de atenţie“, spune tânăra.

Cristina provine dintr-o familie simplă: tatăl ei lucrează ca şofer, iar mama este casnică.

Vrea să urmeze Facultatea de Medicină

Cristina a terminat profilul filologie, dar se gândeşte să urmeze Medicina. Nu se teme de examenele la Biologie, Fizică sau Chimie, cu toate că nu prea a studiat aceste discipline la liceu.

„Am ales să merg la Facultatea de medicină. Voi aplica la mai multe universităţi din ţară. Nu va fi foarte dificil, pentru că mă împăcam bine cu fizica şi cu chimia, cu toate că trebuie să o iau de la zero, dar cred că pot să reuşesc. La Biologie am intenţia să mă pregătesc singură, iar la Chimie, dacă este nevoie, aş putea să urmez câteva şedinţe de meditaţie. Am parcurs o serie de teste de la examenele de admitere de la Medicină şi nu cred că ar fi o problemă să reuşesc să fiu admisă“, spune Cristina.

„Nu face parte dintr-o familie înstărită“

Vasile Iliescu, profesor de matematică şi director al Liceului Tehnic Mătăsari, a spus că performanţa obţinută de Cristina este istorică.

„Este o performanţă remarcabilă. Este singura medie de 10 obţinută până în prezent de către un elev al Colegiul Tehnic Mătăsari. Face parte dintr-o notă ascendentă a rezultatelor obţinute în acest an de către elevii liceului nostru. Au fost rezultate peste aşteptări. Promovabilitatea pe seria curentă a fost de peste 70%. Este în principal, meritul Cristinei, dar cred că şi cadrele didactice au avut un aport la rezultatul deosebit pe care l-a obţinut. Nu face parte dintr-o familie înstărită, dar chiar şi în felul acesta se pot obţine rezultate deosebite. Ne gândim că rezultate de 10 la toate disciplinele nu au fost obţinute de absolvenţi de la licee importante din judeţul Gorj“, a declarat profesorul.

