Se apropie de finalizare asfaltarea drumului care traversează zona Rânca VIDEO

De asemenea, lucrătorii Secţiei Drumurilor Naţionale desfăşoară în continuare lucrări de modernizare a drumului care ajunge la o înălţime de 2.145 de metri în pasul Urdele.





„Lucrările de modernizare a celul mai înalt şi frumos drum din ţară, Transalpina, continuă şi se desfăşoară într-un ritm susţinut. Se apropiere de finalizare asfaltarea tronsonului care traversează zona montană Rânca.





De asemenea, se lucrează în continuarea la montarea de parapete pentru a creşte gradul de siguranţă a turiştilor care doresc să se bucure de peisajele unice oferite Munţii Parâng.

Am întâlnit astăzi foarte mulţi turişti străini, care vin an de an să viziteze Transalpina, ceea ce reprezintă un câştig enorm pentru turismul judeţului Gorj“, a transmis prefectul de Gorj, Corneliu Răducan, care a efectuat o vizită pe Transalpina.

„Vă rugăm circulaţi cu atenţie în zonele de lucrări!“

Reprezentanţii Secţiei Drumurilor Naţionale îi anunţă pe şoferii să fie prudenţi atunci când circulă pe Transalpina: „De la kilometrul 0, Bengeşti, până la kilometrul 59+800, Obârşia Lotrului, se execută #marcajerutiere. Între kilometri 30, intrare Rânca, şi 34+800, ieşirea din Rânca, au loc luni de #Reparaţiiasfaltice pe suprafeţe întinse şi completare acostamente. Între kilometri 34+800 şi 59+800, pe sectorul de munte, au loc lucrări de montare parapete metalic şi amenajare acostamente pentru amplasarea parapetelui greu de tip New Jersey. Lucrările de montare a parapetului metalic au fost executate în regie proprie de angajaţii SDN Targu Jiu. Vă rugăm circulaţi cu atenţie în zonele de lucrări!“, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova.