Primele declaraţii ale gorjencei care ar fi escrocat sentimental un septuagenar italian cu aproape 800.000 euro: „El a insistat cu banii“

Aceasta a participat la o emisiune de la postul Accent Tv şi a dat vina pentru tot ce se întâmplă pe fostul soţ, care a fost ales consilier local la alegerile de anul trecut al comunei Scoarţa. Bărbatul l-ar fi influenţat pe bătrânul italian să depună plângere penală împotriva ei.

Femeia susţine că fostul soţ ar fi vrut să o plaseze într-un bordel din Italia.

„La 18 ani am cunoscut pe cineva. Am renunţat la facultate şi am plecat cu el în Italia pentru că mi-a promis că îmi va găsit de lucru, că mă va pune la spălat scări. Eu eram o fată simplă de la ţară. Eu nu ştiam ce e acela oraşul, mă duceam o dată la o terasă. Acolo l-am întâlnit pe el. Am ajuns în Italia şi l-am auzit că voia să mă bage la un bordel la Roma. Atunci am început să plâng. I-am spus că dacă mă va duce acolo o să mă omor. Nu am putut să le spun nici părinţilor, pentru că ei nu au acceptat să mă duc în Italia. După aceea, m-a băgat la un local, unde zicea că o să dansez şi atâta. Mă trimitea şi seara şi ziua la muncă. După trei zile de muncă mi-a dat patronul banii şi mi-am cumpărat o pereche de lentile. Am luat bătaie pentru lentilele acelea de m-a leşinat şi m-a înviat cu apă. Momentele acestea au durat opt ani de zile“, a relatat Simona Mărgăian.



„Mă înregistra din anul 2016“

Simona Daniela Mărgăian susţine că italianul şi fostul soţ au complotat împotriva sa: „Dacă mi-a dat bani, el a insistat cu banii. Dacă eu am avut o problemă, am apelat la el, dar nu cum se spune că am plătit gazele şi nu sunt gazele plătite. (…)

În anul 2016, eu mă despărţisem de fostul soţ. Eu când l-am întâlnit pe acest domn, am crezut că cât de cât pot avea încredere în el. Nu i-am spus de la început despre fostul soţ. Eu nu am crezut vreodată că acest om se pune de acord cu fostul soţ. Mă înregistra din anul 2016 şi complotau amândoi împotriva mea. Şi de asta insista ca el să îmi dea mi bani. Un om corect, la vârsta lui de 73 de ani cât avea atunci, nu mă înregistra. I-am dat bani şi italianului, după ce am vândut apartamentul. I-am trimis o sumă de bani prin bancă, o sumă de bani i-am dat-o în Italia şi o altă sumă de bani să-i iau casă, bine în chirie. Nu mi se pare normal să fiu terfelită în halul ăsta în presă“.

Replica fostului soţ

Fostul soţ a replicat şi a trimis emisiunii „Statul de drept“, în care a arătat că Simona Mărăgăian este o escroacă: „A procedat cu subsemnatul la fel ca şi cu domnul italian, fiind implicată în alte cauze de înşelăciune, pentru care este trimisă în judecată. Subsemnatul sunt martor într-unul dintre procesele anchetate de procurori şi nu pot decât să susţin cu tărie declaraţiile date în faţa acestora“.

Susţine că i-a dat bani italianului din vânzarea apartamentului

Gorjeanca a povestit cum l-a întâlnit pe bătrânul italian şi cum a primit cadourile din partea lui: „Despre colierul care se vorbeşte, el mi l-a oferit prim a dată cadou. În anul 2015 mi-a făcut acte pe apartamentul respectiv. Am ajuns la notar şi au pus trei martori. (…) Notarul respectiv mi-a spus că este mai bine pentru mine. Eu nu ştiam că pe apartamentul respectiv este o doamnă, care este de vârsta mea din Galaţi, dar nu se vorbeşte deloc de asta“.





Ce acuzaţii i se aduc Simonei Mărgăian

Simona Daniela Mărgăian va fi judecată pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave. Aceasta a fost chiar reţinută pentru 24 de ore, în urmă cu doi ani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2015 – septembrie 2017, în mod repetat, aceasta a indus în eroare septuagenarul italian, pe care l-a deposedat de suma de 780.000 de euro. Aceasta i-ar fi promis că se vor căsători şi vor avea o viaţă fericită împreună. Procurorii au instituit sechestru asigurator pe o parte din averea acesteia, printre care şi vila din Scoarţa.

Italianul a susţinut, în plângerea depusă, că fost escrocat sentimental şi că a vândut un apartament în zona centrală din Milano, iar banii i-a dat frumoasei gorjence. De asemenea, acesta a spus că i-a oferit multe alte cadouri şi alte sume de bani. Thiella Francesco a povestit că Simona a început să-i ceară sume de bani pe motiv că era bolnavă şi avea nevoie de tratament. De asemenea, i-a cerut bani pentru a cumpăra o locuinţă în care urmau să se mute.

În rechizitoriul de 400 de pagini întocmit de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj suint descrise discuţiile purtate între italian şi Simona Mărgăian şi cum aceasta îl şantaja emoţional, precum şi multe alte situaţii invocate pentru a-i da bani sau alte bunuri.