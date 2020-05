Povestea emoţionantă a bărbatului care a jucat hora în curtea spitalului după ce s-a vindecat de COVID-19. Îşi creşte singur nepoata cu autism

Acesta este foarte cunoscut în zonă, fiind o persoană carismatică şi autor a mai multor volume de poezii pe care a promis că o să le dăruiască şi personalului spitalului care s-a ocupat de îngrijirea sa.







Teodor Popescu a fost internat în spital împreună cu nepoata sa, Elena Cojocaru, în vârstă de 14 ani, care suferă de autism şi de care are grijă singur. Fata s-a vindecat mai devreme şi a plecat acasă în urmă cu o săptămănă.





„Şi Elena a fost internată, a fost externată în urmă cu o săptămână Elena nu a avut simptome, a fost asimptomatică“, a spus bărbatul care a scăpat de temutul virus.

„Mi-a afectat rinichii şi inima“

Teodor Popescu crede că a luat noul coronavirus atunci când a mers la o casă de schimb valutar din Motru şi nu a avut mănuşi. Acesta spune că s-a simţit foarte rău şi timp de mai bine de o săptămână a fost la Terapie Intensivă: „Cred că am luat virusul de la o casă de schimb valutar din Motru. Nu am avut mănuşi în mâini când am mers acolo. Eu am fost rău timp de nouă zile. Febră 39 de grade, tuse, dureri de muşchi, mi-am pierdut mirosul şi gustul, am avut dureri de cap. Mie mi-a afectat rinichii şi inima, plămânii au fost puternici, dar nu puteam respira din cauza durerilor de rinichi“.



„Mă înclin în faţa lor!“

Bărbatul care a devenit foarte cunoscut în toată România după ce a încins hora în curtea spitalului este foarte mulţumit de modul în care a fost tratat: „Mă înclin în faţa lor! Sunt minunaţi! Tot colectivul de la cardiologie merită un sărut mâinile. Nu îi cunosc pe fiecare în parte, dar voi merge, să îi cunosc pe toţi“.

Nepoata este pasionată de pictură

Nepoata sa de care are grijă este pasionată de pictură şi chiar a avut o expoziţie în Motru, deşi suferă de autism. Părinţii au plecat în urmă cu mult timp în străinătate, după care s-au despărţit. Mama lucrează şi acum în Franţa şi se ocupă ca Elena să aibă parte de toată îngrijirea necesară.







Elena se exprimă mai greu prin viu grai, dar mult mai uşor prin desen. Mama sa i-a făcut o pagină specială pe Facebook, unde cei interesaţi îi pot achiziţiona lucrările, iar banii vor fi folosiţi pentru terapia pe care Elena o urmează la clinicile specializate. În urmă cu un an, expoziţia Elenei a avut loc la Casa de Cultură din municipiul Motru. Printre vizitatori, s-au numărat autorităţi locale care au cumpărat lucrările fetei.