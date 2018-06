Medic român din Franţa, despre şpaga în sistemul medical: „Medicii care continuă să accepte lucrul acesta ar trebui băgaţi la puşcărie“

Acesta susţine că nivelul salarial a ajuns aproape la acelaşi nivel ca în Occident şi nu mai existe motive pentru ca pacienţii să meargă cu plicul la medic:

Am înţeles de la colegi şi de la cunoştinţe că salariile medicilor au crescut foarte mult în România. Un medic câştigă mai mult de 100 milioane lei. Sunt salarii mai mult decât decente, ţinând cont de faptul că în Franţa un medic câştigă în jur de 4.000 de euro pe lună. Sunt salarii aproape echivalente cu salariile din Franţa. În contextul în care s-au mărit salariile foarte mult, acest obicei cu plicul la medic ar trebui să dispară complet, iar medicii care continuă să accepte lucrul acesta ar trebui băgaţi la puşcărie. Este foarte simplu. Eu cred că sunt puţini medici care fac acest lucru. Cred că reprezintă o minoritate

„Se «sifonau» foarte mulţi bani“





Alexandru Mischie susţine că banii destinaţi sistemului de sănătate sunt folosiţi în alte scopuri: „Fondurile de dotare şi de construcie a spitalelor nu sunt manageriaţi în mod corespunzător. Până în 2013 se «sifonau» foarte mulţi bani. Toţi banii care se adună de la Casa de Asigurării nu se varsă în sistemul medical. Sunt enorme de mulţi bani. Aceşti bani sunt adunaţi de guvern şi doar o parte din ei sunt alocaţi din nou sistemului medical“.

Alexandru Mischie a absolvit în anul 2005 a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti. Acesta conduce o secţie de la un spital din Franţa şi are competenţe şi supraspecializări în: ecografie transtoracică, terapie intensivă coronariană, reabilitare cardiacă, ecografie vasculară, hipertensiune arterială şi cardiologie intervenţională. Acesta ocupă funcţia de preşedinte al grupului de lucru în cardiologie al International Society for Telemedicine and eHealth (https://www.isfteh.org), societate cu peste 90 de filiale naţionale în toată lumea. Alexandru este fiul lui Nicolae Mischie, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj şi a PSD Gorj, cel care a primit titulatura de baron.