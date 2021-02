Haosul găsit la un control ARACIS la o universitate din România. Un profesor de fizică predă „Igienă”, un psihiatru predă virusologie şi parazitologie

Comisia de experţi a constatat că mai multe cadrele didactice predau cursuri, lucrări practice sau seminarii în domenii pentru care nu au pregătire de specialitate.





De exemplu, un profesor de fizică şi chimie le preda studenţilor noţiuni de igienă, iar un medic specialist medicină internă, gastroenterologie susţinea cursul „Îngrijirea si supravegherea nou-născutului”.





Conform raportului de control, majoritatea cadrelor didactice au activităţi de predare în domeniul pregătirii de specialitate, dar sunt şi unele cadre au activităţi didactice (cursuri, lucrări practice, seminarii) în domenii pentru care nu au pregătire de specialitate necesară.





Bunăoară, lector Guţă Natalia, specialist medicină internă şi gastroenterologie, are activităţi didactice la disciplinele: ”Îngrijirea si supravegherea nou-născutului”, ”Analgezie, Anestezie şi resuscitare”, ”Nutriţie şi dietetică la nou născuţi şi sugari”, ”Oncologie ginecologică”, «Urologie», «Pediatrie, Puericultură», «Farmacologie Clinică».





Dr. Şarapatin Grigore – medic de familie, are activităţi de predare la disciplinele ”Obstetrică patologică”, ”Imunologie”; Dr. Stanciu Cornelia, specialist Oftalmologie are activităţi de predare la disciplina ”ORL”. Dr. Ţîstea-Marcoci Oana - Diana, specialist psihiatrie, predă la disciplinele „Farmacologie clinică”, ”Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie”. Dr. Neaţă Gheorghe, specialist Chirurgie generală, are activităţi didactice la disciplina ”Morfopatologie”. Nica Badea Delia, profesor de fizică-chimie, predă ”Igienă”.





„Se impune angajare de cadre didactice specialiste în domeniul disciplinelor predate)“, se arată în raportul consiliului ARACIS.





Unul dintre profesorii de la acest program este chiar fostul şef al SRI Gorj, Timiş şi Iaşi, Cătălin Peptan, în prezent aflat în rezervă, salariat al universităţii din Târgu Jiu care le preda studenţilor cursul „Ameninţări de securitate in domeniul medical“.





De asemenea, nici formaţiile de studii - serii, grupe, subgrupe de studenţi - nu sunt corect dimensionate şi nu respectă standardele ARACIS. De exemplu, în anul I există o serie de curs cu 30 de studenţi şi o singură grupă pentru activităţile practice.





ARACIS a hotărât retragerea autorizării şi reevaluarea în toamnă, până când universitatea din Târgu Jiu trebuie să remedieze problemele constatat.





Fost comandant din SRI, cadru didactic la UCB

Sorin Purec, rectorul UCB, spune că fostul comandant din SRI este cadru didactic angajat al universităţii din Târgu Jiu: „Ne mândrim că oameni care se pricep bine la domeniul lor vin şi predau la universitate, mai ales în contextul actual când ne confruntăm cu o situaţie pandemică şi sunt oameni care vorbesc de securitate medicală. Cătălin Peptan este angajatul nostru. Nu este nimic ascuns. Dumnealui predă un domeniu la care se pricepe foarte bine la un nivel pe care puţini îl ating“.