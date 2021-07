Florian, student la Informatică, face turul ţării şi clipuri despre fiecare judeţ. A fost impresionat de unul anume VIDEO

Florian Uşurelu (21 de ani) a ajuns până acum în zece judeţe din România. El le cere ajutorul colegilor, prietenilor şi chiar profesorilor să-i fie ghid, după care realizeze filmuleţe realizate într-un mod atractiv, care sunt postate pe un canal Youtube.





„Am lansat proiectul la începutul acestui an. Primul judeţ vizitat a fost Timiş, iar acum tocmai ce am plecat din Sibiu, fiind al zecelea judeţ în care am ajuns.





Pe Youtube sunt postate, deocamdată, cinci videoclipuri.





Până la finalul anului îmi propun să vizitez între 27 şi 30 de judeţe.





În fiecare judeţ îmi caut anumiţi ghizi sau însoţitori care să-mi spună ce este de văzut. M-am folosit de faptul că am mers pe la olimpiadele naţionale sau în tabere şi mi-am făcut prieteni.





De asemenea, în judeţul Olt m-a însoţit un laborant de la facultate cu care sunt în relaţii foarte bune.





În alte judeţe unde nu aveam prieteni pe care-i cunoşteam, postam pe Instagram cine este sau cine are prieteni din judeţul respectiv“.

„Este o muncă în echipă“

Florian lucrează în echipă. De editarea videoclipurilor se ocupă un alt tânăr. „Am un prieten care se ocupă de editare. Este o muncă în echipă. Este destul de muncă pentru fiecare clip. Încercăm să găsim un tip de vlog care prinde la cei care iubesc călătoriile“, a precizat Florian Uşurelu.

Ce judeţe l-au impresionat

Florian a vizitat până acum judeţele Timiş, Ilfov, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Hunedoara, Teleorman, Olt, Caraş Severin şi Sibiu. „Pe site-ul meu personal este o hartă cu ce judeţ am vizitat. Cel mai mult am fost impresionat de Hunedoara, pentru că este judeţ plin de aventură şi cu multe monumente. Timiş şi Sibiu sunt alte două judeţe care mi-au plăcut foarte mult“, a mai povestit Florian.



S-a calificat la olimpiada de Informatică pentru studenţi Florian Uşurelu este student în anul al II-lea la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Informatică în grupa de excelenţă, dar în acelaşi timp este student în anul al II-lea la Universitatea „Constantin Brancuşi“, Facultatea de Drept.

„Am ales să studiez la aceste două universităţi, după ce am refuzat în ultimul moment oferta Universităţii din Manchester, care ocupă locul 27 la nivel mondial în clasamentul universităţilor. Mi-a spus mama să merg să susţin admiterea şi la Universitatea Bucureşti. M-am clasat pe locul cinci şi am decis să rămân în România, pentru că îi cunoşteam cam pe toţi viitorii mei colegi. La Universitatea din Manchester al fi început de la zero cu un grup nou, adică ar fi fost un timp pierdut pentru acomodarea cu mediul şi nu m-aş fi focusat pe partea ştiinţifică şi de dezvoltare", spune studentul din Târgu Jiu, care a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu". Florian reuşit să ocupe primul loc la nivel naţional cu echipa din care a făcut parte la olimpiada de informatică pentru studenţi. De asemenea, echipa din care a făcut parte s-a clasat pe locul III pe regiunea sud-est europeană şi s-a calificat la faza mondială a acestei competiţii.



