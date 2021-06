Dosar penal pentru eutanasieri ilegale de câini comunitari în Gorj. „Câinii au căzut victime ale unor dispute politice“

Sesizarea a fost depusă de către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Pro Animals“. Carmena Şerbănoiu, preşedinta Asociaţiei „Pro Animals“, a spus că eutanasierea s-a făcut în mod ilegal deoarece nu s-a respectat procedura legală.

„Le-am promis că voi găsi adoptatori şi să nu înceapă eutanasierea. Am trimis pentru 12 câini fotografii şi informaţii, doar că cei de acolo s-au grăbit. Luni au eutanasiat fără să ţină cont de lege, pentru că trebuiau să promoveze adoptarea lor. Au încălcat toţi paşii.(...) Când am sunat luni medicul veterinar să-i spun că sunt cerinţe, aproape că am făcut un preinfarct când mi s-a spus că tocmai ce au fost eutanasiaţi zece câini, fără să anunţe pe nimeni, în condiţiile în care era erau cereri pentru adopţie“, a spus aceasta.



Aceasta a precizat că a mai găsit doi câini în camera frigorifică: „Ne-am uitat şi în camera frigorifică. Mai erau doi câini pe care voiam să-i adoptăm săptămâna trecută. Domnul Matei a dat drumului la eutanasiere fără să ştie prea multe lucruri, imediat după cea primit deciziile.

Cadavrele erau ale unor câini tineri şi sănătoşi. Probabil că a fost o ambiţie, o luptă dintre cele două partide“.

Bănuieşte că s-au folosit substanţei interzise

Carmena Şerbănoiu are bănuiala că s-au folosit substanţe interzise la eutanasiere: „Vom ridica cele două cadavre găsite pentru că avem suspiciunea că nu s-a folosit substanţe corespunzătoare specificate de legislaţie folosite pentru eutanasiere. Câinii erau plini de sânge şi cu fecale“.

Preşedinta „Pro Animals“ a precizat că existau de mai mult timp suspiciuni că se fac eutanasieri ilegale de câini în Motru: „Au fost suspiciuni în momentul în care dispărea câini, în sensul că voluntara noastră astăzi pentru a le găsi persoane interesate să-i adopte, iar când se ducea peste trei zile nu-i mai găsea. Când întreba, toată lumea nu ştia nimic.

Am anunţat şi DSV şi ni s-a spus de cei de acolo că de ce ne surprinde deoarece acolo se eutanasiau mereu câini, iar suspiciunea noastră este confirmată“.

Aceasta a menţionat că există numeroase solicitări din partea unor asociaţii din străinătate pentru adoptarea maidanezilor: „La adăposturile din ţară se petrece următorul lucru: atunci când se doreşte eliberarea unor locuri, se dă un anunţ pentru adoptarea lor, iar, de obicei, iubitorii se animale se mobilizează şi vin să adopte. Nu s-a ajuns la eutanasie. Sunt persoană din ţară, sunt asociaţii care se mobilizează. Sunt multe organizaţii din afara ţării care vor să vină şi să ia câinii. Dacă ar fi după aceste organizaţii, Motru ar rămâne de mâine fără câini în adăpost, dar trebuie făcută o selecţie“.

Vrea să monteze camere video în padoc

Preşedintele de la „Pro Animals“ susţine că maidanezii au căzut victime unor dispute politice: „Sunt două tabere, şi anume primarul PSD şi directorul Direcţiei Publice Motru, de la PNL; iar lupta dintre ei este aprigă în care câinii au căzut victime”.

Carmena Şerbănoiu a precizat că asociaţia va monta camere video în padocul de la Motru: „Ca şi asociaţie, avem dreptul de a participa la toate acţiunile desfăşurate pe tema câinilor comunitari. Am lăsat încă de anul trecut o adresă la Primărie, dar nu am primit vreun răspuns. Intenţia noastră era aceea de a le aduce mâncare, de fotografiere a câinilor pentru a le găsi adoptatori. Accesul a fost relativ îngrădit pentru că nu puteam merge când doream“.

De asemenea, o asociaţie de protecţie a animalelor din Germania a trimis sesizări la toate instituţiile abilitate din România cu privire la situaţia de la Motru.

„Am emisii decizii pentru câinii bătrâni şi bolnavi“

Primarul municipiului Motru, Cosmin Morega, spune că s-a emis decizii de eutanasiere doar pentru câinii bătrâni şi bolnavi, iar decizia nu a fost semnată de el.

„Adăpostul este administrat de Direcţia Publică Motru. Au un compartiment de administrare a acţiunilor fără stăpâni, unde există peste 70 de câini. În data de 19 mai, am primit o adresă prin care ni se solicita să pună în aplicare legea şi că acţiunea se face pentru câinii bolnavi din adăpost. În acest context, angajaţii Primăriei Motru au transmis o adresă prin care au răspuns la ceea ce a solicitat. Dacă au făcut ceea ce şi-au asumat ar fi trebuit să facă pentru acei câini bolnavi, care nu mai aveau nicio altă şansă şi se ajungea la eutanasiere. Decizia de eutanasiere nu este semnată de mine, ci de un angajat care este împuternicit“, a declarat edilul.

Director Direcţia Publică: „Au fost emise de 20 de dispoziţii de eutanasiere, dar s-au aplicat zece“

Dan Matei, directorul Direcţiei Publice Motru, a precizat că au fost emise 200 de decizii de eutanasiere: „Ca administratori al padocului putem funcţiona cu efectivele care sunt stabilite. Padocul de la Motru are un spaţiu de cazare de 75 de câini. Conform legii, trebuie să avem un spaţiu de cazare de 10% liber, ceea ce înseamnă că în padoc trebuie să fie maxim 63 de câini. În momentul în care am informat Primăria Motru, aveam în padoc 76 de câini. Primăria municipiului Motru a emis pe data de 21 mai un număr de 20 de dispoziţii de eutanasiere, pentru tot atâţia câini, arătând că în padoc sunt câini care au şi trei ani de zile. Conform prevederilor legale, câinii respectivi trebuie să stea în padoc cel mult 14 zile, pentru că altfel riscăm să vină Curtea de Conturi şi să impute nişte sume. Am încercat prin diferite modalităţi şi prin solicitări către asociaţii să ne sprijine cu adopţii. În municipiu Motru, persoanele fizice nu mai adoptă câini. Cei care au adoptat le-au dat drumul înapoi drumul pe domeniul public. S-au epuizat cumva doritorii de câini. Primim zilnic sesizări de la cetăţeni pentru că pe raza municipiului sunt câţiva câini agresivi“.

Directorul de la Direcţia Publică Motru a precizat că s-a respectat legea: „Doamna Şerbănoiu s-a lăudat că adoptă 35 de câini şi a adoptat doar patru, la insistenţe. E multă teorie, da puţină practică. Nu am nimic împotrivă să monteze camere de luat vedere. Avem cel mai modern padoc din judeţul Gorj. Avem cabinet veterinar, sală chirurgicală, boxele sunt în funcţie în calitate. Chiar suntem preocupaţi. Am aplicat dispoziţiile de eutanasiere, pentru că, altfel am fi încălcat prevederile legale. Aveam obligaţia să avem maxim 63 de câini în padoc şi aveam foarte mulţi agresivi în oraş. Sunt şi costurile aferente cu aceşti câini. Toate aceste elemente trebuie conjugate şi să se ajungă la o decizie raţională. Dacă se fac adopţii teoretice şi am padocul plin, atunci trebuie respectată legea“.

Dan Matei spune că şi în trecut s-au făcut eutanasieri. Acesta a precizat că familia sa, cea a veterinarului şi a primarului au primit nenumărate injurii şi ameninţări pe Facebook din partea iubitorilor de animale şi că va depune o plângere penală.

