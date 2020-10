Directorul Apelor Române din Gorj este cercetat penal, după ce angajaţi instituţiei au fost prinşi în timp ce lucrau la cabana sa din Rânca

„Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, un bărbat, de 39 de ani, din ar fi dispus ca în perioada septembrie-octombrie 2020, nouă bărbaţi, cu vârste cuprinse între 35 şi 50 de ani, angajaţi ai instituţiei pe care o conduce, să desfăşoare activităţi de construire la o pensiune deţinută de acesta în oraşul Novaci, zona montană Rânca. În acest sens, bărbaţii, ar fi fost pontaţi în fals la locul de muncă, deşi aceştia şi-ar fi desfăşurat activitatea la locaţia de mai sus. În cauză s-a întocmit dosar penal, poliţiştii continuând cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals intelectual“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Gorj.

Buduran: „Este o răzbunare politică“

Angajaţii de la Apele Române au fost prinşi în timp ce munceau la cabana de la Rânca a familiei directorul de către inspectorii de muncă, care i-au aplicat o amendă de 140.000 de lei pentru muncă la negru.

Alexandru Buduran, directorul SGA Gorj, a spus că salariaţii au venit să-l ajute la curăţenie de bunăvoie, pentru că se aflau în zonă la o altă lucrare. Mai mult, acesta susţine că se aflau în concediu în ziua respectivă: „Este o exagerare. Oamenii erau în concediu. Era o lucrare la cabana noastră de la Rânca, cea a Apelor Române. Oamenii lucrează de două săptămâni acolo. Am vorbit cu o parte din ei ca de comun acord să mă ajute la curăţenia pe lângă cabană, dacă tot sunt în zonă. Nu am prejudiciat cu nimic unitatea. Este o răzbunare politică. Am crezut că s-a terminat campania electorală. Pentru ca în ziua respectivă să nu am probleme, şi-au luat concedii“.

Va contesta amenda

Directorul de la Ape spune că va contesta amenda primită: „Am primit o amendă de 1,4 miliarde pentru muncă la negru. O s-o contest. Nu ştiam că între persoane fizice trebuie contract de muncă , mai ales pentru genul acesta de activităţi. Am prezentat contractul cu care am făcut cabana, cu o firmă. Erau nişte lemne care trebuiau băgate în cabană. Erau nişte chestiuni normale, fireşti. Amenda este imensă. Eu nu câştig banii ăştia la Ape toată viaţa. Pensiunea este în lucru. Este a mea şi a familiei. Eu am făcut credit de 100.000 de lei pe 25 de ani ca să construiesc pensiunea. Am făcut pensiunea cu bani munciţi. Nu este gata. Mai este de lucru la pensiune“.