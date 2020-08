Contracandidat la un pas să fie bătut cu scândura de soţia edilului în funcţie. Primar: „Îi fac plângere, mă hărţuieşte“ VIDEO

Consilierul liberal Bebe Tauru a transmis „Live“ pe Facebook tot incidentul. Acesta se afla la volanul maşinii sale şi l-a observat pe primarul localităţii, Mihai Calotă, care circula cu maşina de serviciu către casă. Bebe Tauru a pornit în urmărirea lui şi a ajuns până în apropierea locuinţei edilului. În faţa casei, se afla soţia primarului Calotă, care şi-a ieşit din sărite atunci când l-a văzut pe consilierul liberal. A luat o piatră şi o scândură şi s-a îndreptat către maşina acestuia. A urmat un dialog aprins între cei doi şi nu au lipsit nici cuvintele dure şi semnele obscene.

„Are foaia de parcurs pe primărie, nu la el acasă. Plecă s-o ducă pe doamna Sabina deşi era în timpul programului. O lăsă pe Sabina şi acum a întors. Crede că Duster-ul primpăriei este al lui. Au impresia că sunt Dumnezeii, că este maşina lor personală. Parcă acasă şi se întâlneşte cu nevasta. Vino încoace, că te dau la poliţie. Vine cu blana după mine, parcă îmi este şi frică de tine. Vino, dacă vrei să plăteşti. Te dau la poliţie. Eşti p...ă. M..ie vei primi tu“, sunt cuvintele folosite de consilierul liberal Bebe Tauru, care se aud pe înregistrarea video.

„O să-i fac plângere la poliţie“

Primarul localităţii Urdari, Mihai Calotă, a spus că este hărţuit de consilierul local şi că va depune o plângere penală împotriva acestuia: „Mă hărţuieşte. Eu am terminat programul şi mă îndreptam către casă, unde îmi parchez maşina, pentru că sunt preşedintele Compartimentului pentru Situaţii de Urgenţă şi pot să apară tot felul de evenimente la care trebuie să mă deplasez. Am lăsat salariatele acasă. El a început să se ţină după minte şi să mă filmeze. Soţia era la poartă când eu am coborât, pentru că veniseră. Mereu mă hărţuieşte, mă înjură şi mă face cum îi vine la gură. Soţia s-a enervat, normal, când l-a văzut. Treci pe linie continuă şi mă urmăreşti. Păi cine se crede? O să-i fac plângere la poliţie Să-i ia permisul, să-i dea amendă“, a spus primarul comunei Urdari, Mihai Calotă.

Acesta se află la cel de-al treilea mandat în fruntea localităţii şi va candida din nou la alegerile din toamnă.

Bebe Tauru a fost înscris în mai multe partide. Acesta a postat o serie de fotografii controversate pe contul său de Facebook. Într-una apărea pe jumătate dezbrăcat, iar în alta era dezbrăcat până la brâu şi în mâini ţinea două securi mari.