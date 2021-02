Viaţa la limită, cu 95 de lei pe lună, a unei bunicuţe din România: „Imaginaţi-vă cum ar trebui să supravieţuiască”

Situaţia revoltătoare a fost descoperită de Marius Simionică, fondatorul Asociaţiei „Marius şi Prietenii”. Bunica Maria trăieşte în localitatea Scheiul de Sus, din comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa.

„Pe bunica Maria am întâlnit-o pe parcursul ultimei noastre acţiunii "Alimente pentru bunici". Când am ajuns la dumneaei a început să plângă de fericire pentru faptul că cineva îi trece pragul bordeiului. Din vorbă-n vorbă am aflat ca venitul total al dânsei este de fix 95 lei, adică 20 de euro”, a povestit Marius Simionică.

Suma aceasta ar trebui să îi ajungă femeii atât pentru mâncare, cât şi pentru medicamente.

„Acum imaginaţi-vă cum ar trebui să supravieţuiască bunica Maria (şi alte zeci de mii de bunici) cu aceşti bani când doar medicamentele o costă lunar mai mult decât venitul cu care statul o ajută. Aşa că data trecută i-am cerut reţeta de medicamente şi azi ne-am întors cu toate medicamentele necesare pe 3 luni şi cu promisiunea că o vom ajuta noi cu medicamentele pe termen nelimitat. Pentru cei care se întreabă: nu, nu are pe nimeni, până acum şi-a mai făcut milă unul sau altul de şi-a asigurat medicamentele. Uneori a luat doar o parte din reţetă, iar ca şi hrană, mămăligă cu fructe, urzici etc”, mai spune Marius.

Bunica Maria. FOTO: Marius şi Prietenii / Facebook

Acesta a ţinut să le transmită politicienilor câteva întrebări:

„Dragi oameni politici şi cei care conduceţi instituţiile statului...voi cu v-aţi descurca cu suma de 95 (20€) timp de o lună?! Să vă hrăniţi, să vă asiguraţi medicamentele, să plătiţi taxele şi facturile? PS: dacă mergi la Primărie să întrebi "dar de ce nu beneficiază de niciun ajutor" sau "de ce doar atât" răspunsul este...dar cine sunteţi voi şi de ce vă interesează?! Mulţumesc!