Rottweiler pierdut în zona Corbii Mari de un cetăţean bulgar implicat într-un accident pe autostrada A1

Anunţul a fost dat de grupul de voluntari pe Facebook. Animalul s-a pierdut după ce a ieşit din maşină, în urma accidentului.

„Astazi, 8.01.2021, pe autostrada Pitesti Bucuresti, in zona localitatii Corbii Mari, a avut loc un accident in urma caruia Hera s-a speriat si s-a pierdut. Hera este inregistrata in Republica Bulgaria si este nevoie de ajutorul nostru ca sa o putem gasi. Ea este batranica, are 10 ani, are cancer si este in tratament. Are ca semn distinctiv o tumoare pe picior. Va rugam ajutati-ne sa o gasim!”, este mesajul postat de voluntari.

Grupul de voluntari îl ajută pe cetăţeanul bulgar implicat în accident, care nu ştie limba română. Cei care pot da detalii sunt rugaţi să sune la numărul de telefon 0740044244.