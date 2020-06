Reacţia Prefecturii Dâmboviţa, după ce sute de viitori şoferi au fost ţinuţi afară, fără programare

După o perioadă de aproximativ trei luni în care a fost suspendată această activitate, a fost reluată proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere la nivelul SPRPCIV Dâmboviţa, luni, 22 iunie.

„Precizăm că pentru această probă nu s-a luat măsura unei programări prealabile întrucât, în mod normal în fiecare zi de luni sau de marţi (aşa cum prevede programul serviciului), 200-250 de persoane s-au prezentat pentru examinarea la proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere. Astfel, s-a reuşit în fiecare dintre cele două zile ca toate persoanele să fie examinate într-un interval de timp mai mic decât programul la ghişeu.

Aglomeraţia s-a produs în dimineaţa zilei şi până la sosirea comisiei, care a luat măsuri de informare a persoanelor prezente de a respecta distanţarea socială, fiind asigurate că programul va fi prelungit astfel încât vor fi examinate la proba teoretică toate persoanele care doresc să obţină permisul de conducere. În scurt timp au sosit şi forţe de ordine de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi al Poliţiei Locale Târgovişte care au asigurat măsurile de distanţare socială cu precizarea că aşteptarea a avut loc într-un spaţiu deschis, respectiv Platoul Pieţei Mihai Viteazul”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Dâmboviţa.



În ceea ce priveşte desfăşurarea propriu-zisă a activităţii de examinare, instituţia precizează că „au fost luate toate măsurile astfel încât în interiorul clădirii să pătrundă candidaţi în serii corespunzătoare numărului de staţii pentru susţinerea examenului din incinta Casei Sindicatelor-locaţia pentru susţinerea teoretică a probei, în vederea obţinerii permisului de conducere”

Aglomeraţie a fost şi marţi, 23 iunie.

Peste 600 de târgovişteni au aşteptat, luni, 22 iunie, să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere. Locaţia a fost una nouă, respectiv Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş. Examenul s-a susţinut fără programare, candidaţii fiind trecuţi cu pixul pe un caiet.

„Sunt vreo 600 de persoane. Am venit şi eu pe la 7 dimineaţa. Am apucat să mă trec dup-aia pe caiet, dar am văzut că nici poliţiştii nu ştiau foarte bine de caietul ăsta. Cum s-a putut face programare online înainte de pandemie cred că se putea face şi acum”, ne-a spus unul dintre candidaţi.