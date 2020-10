FOTO Primăria Târgovişte şi FRF au inaugurat unul dintre cele mai moderne arene cu gazon sintetic, din ţară

El poate găzdui, de asemenea, meciuri de liga a treia, dar şi meciuri de tineret.

La inaugurare au fost prezenţi, alături Răzvan Burleanu – preşedintele FRF, Mihai Stoichiţă – director tehnic FRF, Gabi Bodescu – secretar general FRF.

Suprafaţa de joc a fost testată de jucătorii Chindiei, care, de acum, vor avea un teren extraordinar de antrenament, cu nocturnă. Este o bază pe aproximativ 9.400 mp, cu instalaţie de iluminat, gazon artificial şi tribună cu 300 de locuri.

„Este o investiţie în parteneriat Primăria Târgovişte – Federaţia Română de Fotbal. Avem acum o bază sportivă de invidiat. Este o investiţie care se adresează în principal FC Chindia, la toate categoriile de vârstă. Terenul poate găzdui meciuri amicale şi meciuri de antrenament ale echipei mari şi meciuri la nivel juvenil. Este un parteneriat pe 10 ani între Primăria Târgovişte şi FRF, un parteneriat de natură să aducă beneficii deosebite fotbaliştilor, dar şi iubitorilor de sport. Investiţia pe care am finalizat-o astăzi reprezintă numai o parte din ceea ce înseamnă proiectele pe care administraţia locală târgovişteană le derulează în această zonă. În următoarele două luni, vor debuta şi lucrările la noul parc pe care îl vom realiza în prelungirea acestui teren de fotbal, un parc de 5 ha pe fonduri europene. Totodată, avem depus la CNI încă un proiect pentru o bază sportivă vizavi de acest teren sintetic”, a declarat primarul Daniel Cristian Stan.



Terenul de antrenament şi Complexul de Nataţie. FOTO: Octavian Geala

FRF derulează, prin această investiţie, cel mai mare program investiţional pe care îl avem în derulare, finanţat exclusiv din mediul privat.

„Obiectivul acestui proiect a fost, de la bun început, să putem să redăm copiilor bucuria jocului de fotbal. Acest lucru presupune că am încercat să rezolvăm câteva dintre problemele pe care le-am întâlnit, şi aici mă refer la dispariţia maidanelor de altădată, dispariţia terenurilor de fotbal pe care cei care au practicat fotbal în anii 90 şi le amintesc foarte bine, după care o altă problemă pe care am identificat-o este că aproximativ 5 luni dintr-un an, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, nu putem folosi terenurile cu gazon natural în condiţii optime. Am reuşit să dăm viaţă câtorva terenuri: Timişoara, Piatra Neamţ, Iaşi, Botoşani, Râmnicu-Sărat, Giurgiu, Târgovişte şi urmează Reghin şi Satu Mare tot în acest an”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.



