Ministrul Sănătăţii, în cazul asistentei care bruschează un bebeluş paralizat în timp ce îl hrănea: „Această persoană nu are empatie, nu iubeşte oamenii”

Asistenta acuzată de rele tratamente aplicate minorilor a fost concediată de Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte. Ea a fost filmată de o mămică în timp ce brusca un bebeluş paralizat în timp ce îl hrănea, în Secţia Pediatrie.

Aceasta se numeşte Simona Nicoleta P. şi a fost încadatră pe perioadă determinată la Secţia de Pediatrie, în locul unei asistente medicale aflată în îngrijire – creştere copil. Ea lucra de doi ani în spital.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, s-a implicat şi ea în acest caz. Oficialul a spus că asistenta nu iubeşte oamenii şi că nu speră că astfel de scene nu mai au loc şi în alte spitale din România.

„E un copil abandonat, un copil cu grave probleme de sănătate, asistenta - însărcinată. Am luat legătura cu cei de acolo, cu managerul spitalului şi mi-a spus că comisia de disciplină a luat decizia de a desface disciplinar contractul de muncă al acestei asistente şi că vor anunţa şi Ordinul Asistenţilor. Eu cred că cine nu are vocaţie nu are ce căuta în sistemul sanitar. Trebuie să iubeşti oamenii, să ai simpatie. Această persoană nu are empatie, nu iubeşte oamenii. Îmi este greu să mă exprim. E un comportament pe care categoric îl dezaprob şi nu aş mai vrea să îl văd în spitalele din România", a declarat Sorina Pintea la o emisiune Tv.

Se pare că tânăra este însărcinată în câteva luni. Ea a fost audiat şi la Poliţie în acest caz, dar nu a dorit să comenteze cele întâmplate. Ea este cercetată în stare de libertate de către organele legii. Poliţia s-a autosesizat în acest caz şi a dechis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului. Ea riscă până la 7 ani de închisoare.

„În urma incidentului din secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgentă Târgoviste, mediatizat prin reteaua de socializare Facebook şi preluat de presă, s-a convocat de urgenţă Comisia de Disciplină a SJUT, care, după audieri şi zbateri a propus încetarea disciplinară a raportului de muncă. Managerul instituţiei a luat act de decizia Comisiei şi a dispus în consecinţă încetarea contractului de muncă. ”, se arată într-un comunicat al unităţii spitaliceşti.

