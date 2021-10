Jandarmul campion la zbor liber cu deltaplanul: „Nu ai nicio scuză să nu te ocupi şi de pasiuni” VIDEO

După aproximativ şapte ani de pregătire continuă, locotenent Stan Silviu a obţinut locul I la Campionatul naţional de zbor liber “Xcontest 2021”.

Competiţia s-a desfăşurat pe parcursul acestui an. Pasionat de acest sport, ofiţerul jandarm a intrat în competiţie la clasa “deltaplan”, iar cel mai lung zbor l-a efectuat în Dobrogea, pe o distanţă de 88 km, pe traseul Babadag – Brăila.

„Zburăm când vrem noi, ne alegem zilele de zbor, zborul e înregistrat pe un dispozitiv şi o aplicaţie punctează în funcţie de distanţa parcursă. Se iau cele mai bune 6 zboruri realizate în decusrul unui an. Cel mai mult am zburat în Dobrogea, în Munţii Măcin. Este zonă pretabilă pentru zborul de distanţă, este şi insolaţie mare şi relieful permite zborurile de distanţă, nu ca la munte”, spune jandarmul.

El îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa din anul 2014, fiind absolvent la Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.





„Sunt alt om atunci când sunt pe deltaplan. Sunt liber şi doar eu cu mine. Sunt pasionat de zbor de mic, am făcut încă din generală de aeromodelsim. După cursuri mi-am luat licenţa şi de 7 ani zbor. E o linişte foarte interesantă acolo sus. Unii spun că e periculos, dar atât timp cât ţii cont de anumite repere, e sigur. Nu am avut parte de accidentări. În sportul ăsta nu e nimic necunoscut, e fizică, meteorologie, nu se întâmplă necunoscute, atât timp cât îţi verifici aparatul, nu are ce să ţi se întâmple”, spune locotenentul Stan Silviu.







Un curs pentru deltaplan costă în jur de 1.500 de euo şi durează mai multe luni, dar neapărat trebuie făcut cu un instructor specializat.

Pe lângă zborul cu deltaplanul, Silviu mai este pasionat şi de tir cu arcul, de caiace şi maşini de epocă.

„Am intrat în lotul naţional la tir cu arcul. Am luat de două ori locul 3 la Campionatul Naţional. Nu ai nicio scuză ca în timul liber să nu te ocupi şi de pasiuni”, spune el.







