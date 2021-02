Vânzătoare ameninţată cu un pistol de un individ care a refuzat să plătească un iaurt VIDEO

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava, Ionuţ Epureanu, a declarat că vânzătoarea unui magazin din cartierul sucevean Burdujeni a observat un barbat care a sustras dintr-o vitrina frigorifică un iaurt şi l-a abordat sa înapoieze bunul. Incidentul s-a produs joi, 18 februarie.

Bărbatul a părasit magazinul în graba iar vanzatoarea a ieşit după el.

În acel moment bărbatul a scos de sub haina un pistol de jucărie şi a ameninţat-o pe vânzatoare, fugind.

„După apelul la 112 o patrulă de poliţie a ajuns imediat în zonă şi la scurt timp l-a identificat şi reţinut pe bărbatul în vârstă de 30 de ani din acelasi cartier. La conducerea în teren acesta a indicat poliţiştilor un tomberon în care a aruncat pistolul de jucarie din plastic, acesta fiind recuperat şi ridicat în vederea cercetarilor. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificata şi a fost contactat procurorul de serviciu în vederea stabilirii măsurilor procesuale. Având în vedere trecutul medical al autorului şi afecţiunile psihice motivate prin internări repetate în unităţi medicale de profil s-a opinat pentru continuarea cercetarilor cu autorul in stare de libertate şi expertizarea sa in cursul zilelor următoare”, a declarat Ionuţ Epureanu.

