Preot care îndeamnă la nevaccinare: „Vaccinul duce la pierderea sufletului”. Ce spun şefii Bisericii

ÎPS Calinic a publicat recent la rubrica „Răspunsul ierarhului”, de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, scrisoarea unui enoriaş în care se arată că unii preoţi îndeamnă la nevaccinare şi la nepurtarea măştii.

Asta în condiţiile în care judeţul Suceava a atins pragul de infectare de 3 la mie. Preoţii nevaccinişti le transmit credincioşilor că „vaccinul anti-Covid duce la pierderea sufletului şi a mântuirii”.

„Într-o notă ceva mai personală şi specifică, am auzit (direct sau indirect) susţinerea de către un preot, slujitor şi duhovnic, de afirmaţii precum «e păcat faţă de Dumnezeu să încercăm să ne protejăm noi (de exemplu prin portul măştii) în Sfânta Biserică», «vaccinul anti-Covid duce la pierderea sufletului şi a mântuirii» sau «e mai mare păcat să lipseşti de bună voie de la o Sfântă Liturghie decât o agresiune (verbală sau chiar fizică) faţă de partenera de viaţă». Cum să mă raportez eu, în lupta continuă şi sinceră de a fi un om şi un creştin bun, la astfel de afirmaţii sau îndemnuri, care mi se par atât de egoiste şi de intruzive? Unde se termină dreapta credinţă şi unde începe habotnicia şi «atotştiinţa» slujitorilor din biserici şi mănăstiri, care se transmite ca un val de revoltă şi înverşunare către mintea şi sufletul atâtor oameni care caută «adevărul» şi «călăuzirea» în Sfânta Biserică?” a întrebat credinciosul.

Ierarhul, care a trecut prin boală şi a primit îngrijiri medicale la Iaşi, a răspuns că doar medicii sunt îndreptăţiţi să abordeze subiecte medicale.

„1. Atunci când am fost întrebat, în legătură cu vaccinul, am spus răspicat că nu am acreditare în acest sens şi nu mă pot pronunţa.

2. Dacă unii clerici îşi permit să o facă, probabil că ei, pe lângă studiile teologice, au şi alte studii acreditate în domeniul medical, plus foarte mulţi prieteni, profesori, doctori, biologi etc., ce pot emite opinii pertinente în acest domeniu.

3. Legile, hotărârile, prevederile Statului privind combaterea transmiterii virusului trebuie aplicate si respectate; legat de vaccin, personal, ca slujitor al Bisericii, nu pot să recomand cuiva să se vaccineze sau nu din foarte multe motive. Dacă, Doamne, fereşte!, ulterior apare vreun efect neprevăzut, îţi încarci conştiinţa şi trebuie să răspunzi în faţa lui Dumnezeu şi a familiei. În faţa dramelor eşti singurul în măsură să hotărăşti!

Pace şi bucurie ziditoare de suflet!”, a scris Calinic.

