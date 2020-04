Lovitură puternică pentru cadrele medicale rămase pe baricade în Spitalul Suceava: „N-am cu ce-mi plăti ratele“

Un nou scandal s-a iscat la Spitalul Judeţean Suceava. Mai multe cadre medicale care au stat în izolare la domiciliu, în luna martie, din cauza pandemiei de COVID-19, nu şi-au primit banii pentru concediul medical.

Sumele sunt destul de consistente. Un singur asistent medical a pierdut aproximativ 1.500 de lei din salariu. Sub protecţia anonimatului, bărbatul ne-a spus că este disperat, pentru că soţia sa nu lucrează şi nu-i ajung banii pentru rate şi pentru cheltuielile casei.



El a precizat că imediat după ce legea i-a permis să iasă din izolare, s-a întors la serviciu şi, din cauza lipsei de personal, cu care se confruntă spitalul, în primele două săptămâni din aprilie a făcut zeci de ore suplimentare.

Preşedintele Sanitas Suceava, Ovidiu Tomşa, susţine că nici el n-a primit toţi banii pe concediul medical. El a luat legătura cu echipa managerială a spitalului, care i-a transmis că banii n-au fost viraţi pentru că unii dintre angajaţi n-au adus la timp documentele care atestă că au ost în concediu medical. „Au fost şi situaţii în care medicii de familie n-au dat concediile pentru că au avut probleme legate de cadrul legal”, a explicat Tomşa.

Liderul de sindicat a explicat că se caută soluţii pentru ca salariaţii să-şi primească, totuşi, diferenţa de bani, în luna mai.

Din păcate, aceasta nu este singura veste tristă pentru salvatorii din linia întâi. Acordarea tichetelor cadou de Paşti a fost amânată până când „situaţia spitalului se va normaliza”.

„Dragi colegi, membri ai Sindicatului SANITAS Municipiul Suceava.

Datorită situaţiei dificile în care se află spitalul, am hotărât să amânăm acordarea tichetelor cadou pentru Paste ( in valoare de 150 lei ) până când lucrurile in spital se vor normaliza. În această perioadă tichetele sunt greu de împărţit, personalul fiind in izolare, internat sau distribuit pe alte secţii. Va multumim pentru intelegere. Speram sa trecem cu bine si cat mai putin afectaţi peste această grea încercare”, transmite Ovidiu Tomşa, într-o postare pe Facebook.