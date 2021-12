Discuţie medievală între un credincios şi un ierarh: „Este păcat ca femeia să intre în biserică când nu este curată?”

Un tânăr de 28 de ani care a petrecut două săptămâni într-o mănăstire din Bucovina i-a scris Înaltpreasfinţitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, o scrisoare în care cere clarificări cu privire la faptul că femeilor li se permite accesul în biserică şi atunci când sunt în perioada delicată a lunii.

„Şi o altă nelămurire este de ce se îngăduie în aceasta mănăstire să se intre în biserică, ca femeie, ca soră sau monahie, când eşti în perioada lunară, când în îndreptarul de spovedanie este trecut ca păcat ca femeia să intre în biserică când nu este curată? Iertaţi îndrăzneala, dar aş vrea să ştiu dacă este corect, firesc. Eu am stat aproape două săptămâni acolo şi m-am cam smintit de aceste lucruri. Până la vârsta de 28 de ani nu am făcut niciodată lucrurile acestea şi nici nu am întâlnit în alt locaş din ţară”, întreabă tânărul.

ÎPS Calinic i-a răspuns tânărului, iar dialogul a fost publicat pe site-ul oficial al instituţiei bisericeşti, la rubrica „Răspunsul ierarhului”.

„Cât despre persoanele de gen feminin, care intră în biserică în perioada metroragiei, şi aceasta ţine tot de îngăduinţa duhovnicului în urma cercetării duhovniceşti. Ce ar fi însemnat ca femeia menţionată în Sfintele Evanghelii, având o astfel de suferinţă de 12 ani, să nu fi intrat în templu sau în sinagogă atât de mult timp? Nu L-ar mai fi întâlnit pe Mântuitorul, Care a şi vindecat-o! Deşi sunt pentru respectarea Canoanelor şi a bunelor rânduieli statornicite de tradiţia Bisericii, totuşi este bine să-i lăsăm pe duhovnici să-şi facă treaba cum ştiu ei mai bine şi în funcţie de suferinţele fiecărui ucenic de ai lor. Sărbători binecuvântate!”, a transmis ÎPS Calinic.