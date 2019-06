Cum s-a încheiat ancheta în cazul sinuciderii lui Ioan Beşa, criminalul poliţistului sucevean Sorin Vezeteu

Ioan Beşa a fost descoperit de către gardieni, în momentul schimbului de tură. Aceştia au alertat cadrele medicale, însă medicii nu au putut decât să constante decesul criminalului. Modul în care a ales să-şi pună capăt zilelor demonstrează că Ioan Beşa era hotărât să moară. El se afla singur în celulă şi s-a sinucis cu un ştreang improvizat cu care şi-a legat picioarele, iar apoi l-a înfăşurat în jurul gâtului, asfixiindu-se. Atunci, cercetările au fost preluate de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru a se stabili cu exactitate circumstanţele în care a murit Ioan Beşa. În octombrie 2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a clasat dosarul pentru infracţiunea de omor. Mama criminalului a contestat soluţia, iar în mai 2019 Tribunalul Botoşani fost respins definitiv contestaţia.

În urma evenimentului, la Penitenciarul Botoşani a fost declanşată o anchetă internă, însă potrivit unor surse din cadrul instituţiei, niciun angajat nu a fost sancţionat. „A fost declanşată o anchetă internă. Totdeauna în astfel de cazuri se face anchetă la nivelul Penitenciarului. A fost anunţată şi conducerea ANP de acest incident şi cazul a fost investigat pe linie internă“, spune Ana Maria Rotariu, purtător de cuvânt al Penitenciarului Botoşani.

Poliţistul Sorin Vezeteu şi-a pierdut viaţa în vara anului 2017, pe peronul Gării CFR din cartierul sucevean Burdujeni A fost atacat pe la spate de Ioan Beşa, în vârstă de 23 de ani, din comuna Valea Moldovei. În mai puţin de un minut, tânărul i-a aplicat poliţistului 40 de lovituri de cuţit, totul având loc sub privirile şocate ale celor 10-15 persoane aflate în gară. Primul care a intervenit a fost un bărbat de aproximativ 50 de ani, care nu a avut însă putere să-l oprească pe criminal. Ulterior, un alt bărbat l-a lovit cu piciorul pe Beşa şi abia apoi au ajuns şi colegii lui Vezeteu, care l-au încătuşat pe agresor.

Pentru Sorin Vezeteu nu s-a mai putut face nimic, medicii ajunşi la locul tragediei constatând decesul. La început s-a crezut că lovitura pe care a primit-o în zona gâtului i-a adus moartea, însă rezultatul necropsiei a arătat că singura lovitură fatală a fost cea aplicată direct în inimă. Tragedia i-a marcat pe colegii lui Vezeteu, care, la vremea respectivă, au vorbit despre lipsurile cu care se confruntă la locul de muncă: armament vechi, lipsa vestelor anticuţit, lipsa antrenamentelor pentru folosirea armamentului din dotare. Oamenii legii au spus că o vestă anticuţit i-ar fi salvat viaţa lui Sorin, care avea acasă o soţie şi doi copii.La înmormântarea lui Sorin Vezeteu a fost prezentă şi Carmen Dan. În biserică, lângă sicriul în care se afla trupul neînsufleţit, poliţistul Lucian Gălăţeanu i-a spus ministrului de Interne că poliţiştii din stradă nu sunt pregătiţi, nu sunt antrenaţi.

„Vă implor, până terminaţi mandatul, coborâţi în stradă. Doamna ministru, am făcut o singură tragere până la jumătatea anului şi la televizor apare nu ştiu cine şi spune că suntem antrenaţi. Nu suntem antrenaţi. Nu suntem pregătiţi. Aşa cu amărâtele de pistoale pe care le avem tragem de două ori pe an, de verificare. Aceasta este realitatea din teren. Vă rog să nu mi-o luaţi în nume de rău. Este primul şi ultimul strigăt al meu vizavi de meseria pe care am ales să o fac. Gândiţi-vă că Sorin mai are un frate care este tot poliţist. Să nu se abată o dramă şi asupra lui. Opriţi-vă în stradă la un agent şi întrebaţi-l despre ce este vorba efectiv. Toţi suntem trimişi pentru statistici. Să lucrăm să fie indicator. Nu contează în ce fel se obţin aceşti indicatori. Nu se gândeşte nimeni la noi”, a declarat Gălăţeanu.

