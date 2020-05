Antena 1: Gheorghe Flutur ar fi chemat de acasă un medic la miezul nopţii ca să-l testeze. Stenogramă din dosarul Covid-19 Suceava

Informaţia apare în dosarul penal aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Stenograma unei convorbiri telefonice între preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, şi medicul Cătălina Zorescu a fost difuzată, miercuri, de Observator.

Gheorghe Flutur a sunat-o pe Cătălina Zorescu atunci când era internat în Spitalul Suceava, fiind infectat cu SARS-CoV-2, pentru a-i cere să explice public cum a a fost posibil să apară drept medic în buletinul de analiză. Şeful administraţiei judeţene susţine că greşeala a fost comisă de DSP şi că nu s-a dat drept medic pentru a sări rândul la testare.



În discuţie, Cătălina Zorescu îl roagă pe Gheorghe Flutur să nu o „scufunde prea tare”, pentru că a chemat-o de acasă, aproape de miezul nopţii să recolteze analiza.

Discuţie telefonică Gheorghe Flutur - Cătălina Zorescu, potrivit stirisuceava.net:

(...)

Cătălina Zorescu: Dar să nu mă scufundaţi pe mine de tot, pentru că ştiţi care o fost contextul atunci, în noaptea aia!

Georghe Flutur: Cu ce să scufund?

Cătălina Zorescu: Da, ştiţi adică să...

Gheorghe Flutur: Bun, dar eu doar, n-a fost totul corect şi legal? Contextul a fost că am venit de bună credinţă să ne facem toţi analizele... eu nu am fost...

Cătălina Zorescu: Contextul a fost că am fost chemată la 11 jumate... da? Ăsta o fost contextul!

Gheorghe Flutur: Adică dumneavoastră ce spuneţi? Da, da, am înţeles... Da' ce spuneţi, că la ora aia nu se recoltau sau de ce?

Cătălina Zorescu: La ora aia eram acasă, era 11 jumate...

Gheorghe Flutur: Aha!

Cătălina Zorescu: Da? Eram terminaţi.

Gheorghe Flutur: Dar la medici când aţi recoltat dumneavoastră?

Cătălina Zorescu: Dar n-am recoltat la medici, eraţi numai dumneavoastră de la Consiliul Judeţean acolo şi un singur medic, Văcăreanu! (...)